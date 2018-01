Region Pinneberg in Kürze : +++Schenefelder Kita verschiebt Öffnung+++Politiker bemängeln Parkplatz in Thesdorf+++22-Jähriger radelt über Autobahn++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

20. Januar 2018, 06:00 Uhr

Schenefeld Insgesamt 20 neue Krippenplätze entstehen derzeit an der Lindenallee in Schenefeld. Bis April soll der Anbau der Awo-Kita planmäßig fertig werden. Doch die Krippe wird dann noch nicht eröffnen – obwohl zuletzt 45 Kinder zwischen ein und drei Jahren, die somit einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben, auf der Warteliste für einen Platz standen. Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) sagte am Freitag im Gespräch mit shz.de, sie gehe davon aus, dass der Betrieb erst im Januar 2019 startet. Die Awo hatte die Trägerschaft gekündigt. „Wir hoffen, dass wir den Bedarf trotzdem decken können“, sagte Küchenhof.

Pinneberg Der Pinneberger CDU-Fraktionsvorsitzende Florian Kirsch und der CDU-Ratsherr Jürgen Brandt bemängeln den Zustand der Parkplatz der Bahnstation Thesdorf. Diese seien nicht mehr behindertengerecht. Auf den Stellplätzen direkt neben dem Bahnsteig befindet sich eine Baustelle, eine Rampe, die einen schnellen Zugang ermöglichte, wurde abgebaut. „Jetzt müssen Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollatoren außen herum“, sagt Kirsch. Auch der Weg von den Behindertenstellplätzen auf dem zweiten Parkplatz ist sehr weit. Die beiden CDU-Politiker wollen das Thema im Stadtentwicklungsausschuss auf den Tisch bringen.

Elmshorn Er wollte mit dem Rad zu seinen Eltern nach Pinneberg. Da der 22-Jährige den Weg aber nicht so genau kannte, nahm er den direkten – auf der Autobahn 23. Die Polizei wurde in der Nacht zu Freitag um 3.15 Uhr alarmiert. Auf der Autobahn sei ein Fahrradfahrer zwischen den Anschlussstellen Horst-Elmshorn und Elmshorn auf dem Standstreifen unterwegs. Die Polizisten stoppten den jungen Mann schließlich. Er war auf dem Weg in die Kreisstadt. Die Beamten riefen den Vater des „Autobahn“-Radlers, der seinen Sohn samt Rad einsammelte. Den jungen Mann erwartet laut Polizei jetzt ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro.

Uetersen Im Foyer des Uetersener Rathauses ist derzeit eine beeindruckende Ausstellung zu sehen. „Unsere Grundwerte − unsere Grundrechte. Flüchtlings- und Migrantenkinder reden mit uns“ heißt sie und wurde von in Uetersen lebenden Flüchtlingen zusammengestellt. Die Jugendlichen, welche die DaZ-Klassen der Rosenstadtschule besuchen, haben sich intensiv mit dem Thema befasst. Ihre Ergebnisse präsentieren sie jetzt in Form von bildhaften Darstellungen zu den Menschenrechten und den Ergebnissen einer Befragung in der Bevölkerung. Zu sehen sind zudem kurze Filme mit Statements von engagierten Personen.

Wedel Der Wedeler Ortsverband der Grünen hat seine Wahlliste aufgestellt. Von den sechs aktuellen Mandatsträgern im Rat finden sich nur noch drei darauf wieder. Gertrud Borgmeyer hatte bereits vorab erklärt, nicht erneut zu kandidieren. Thomas Grabau, aktuell Vorsitzender des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses, unterlag dreimal Mitbewerbern, bevor er entnervt nicht mehr antrat. Gudrun Jungblut, die 2015 von der SPD-Fraktion zu den Grünen gewechselt war, kandidierte ebenfalls erfolglos. Drin und auf Top-Positionen sind Ratsfrau Petra Kärgel auf Platz 1, die stellvertretende Stadtpräsidentin Aysen Ciker, Platz 3, und Fraktionschef Olaf Wuttke auf Platz 2.

Quickborn Während der von vielen betroffenen Bürgern mit Spannung erwarteten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt haben die Fraktionen noch keine Entscheidung über die zukünftige Verkehrsführung in der Ulzburger Landstraße in Quickborn getroffen. Zur Diskussion steht ein Vorschlag der Verwaltung, für eine Testphase von einem Jahr den Verkehr nur noch einspurig über die Autobahnquerung zu führen. Dafür soll die Brücke zur Einbahnstraße werden. Während die FDP den Plan ablehnte, meldete die SPD Beratungsbedarf an. CDU und Grüne forderten ein schlüssiges Konzept vor einer Entscheidung.

Barmstedt Was passiert mit dem etwa 4000 Quadratmeter großen Grundstück vor dem Victor-Andersen-Haus (Jugendbildungsstätte) des Kreisjugendrings (KJR) in Barmstedt? In den Gremien der Stadt ist die Fläche neben einem weiteren Areal als eventuelles Baugrundstück für einen neuen Kindergarten angedacht. Die Anwohner der Großen Gärtnerstraße und die weiterer benachbarter Straßen möchten den Park jedoch in der Gesamtheit als Grünanlage erhalten. Dafür haben sie in den vergangenen Wochen 300 Unterschriften gesammelt.

Hamburg Schnee und eiskalte Temperaturen in der vergangenen Woche bringen immer mehr Menschen im Norden in Winterstimmung. Für das Zufrieren der Außenalster hat es aber noch nicht gereicht. Wo Sie in Hamburg trotzdem Schlittschuhfahren können, hat shz.de für Sie zusammengefasst.

Schleswig-Holstein Klare Ansage des in Not geratenen Mutter-Konzerns: Die Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg und die Klinik auf Helgoland bleiben erhalten. Der in finanzielle Schieflage geratene Paracelsus-Konzern wird nach eigenen Angaben seine beiden Klinik-Standorte in Schleswig-Holstein „definitiv“ nicht schließen. Details über die Zukunft der Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) mit 441 Mitarbeitern und auf Helgoland mit 55 Mitarbeitern könne sie aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen, sagte eine Konzernsprecherin am Freitag.