Region Pinneberg in Kürze : +++ Schenefeld hat fast 1,2 Millionen Euro übrig +++ Wedeler Boxer holt DM-Silber +++ Neue Feuerwache für Barmstedt +++

Schenefeld Der Haushalt 2018 steht: Die Kommune kalkuliert mit 40,8 Millionen Euro an Einnahmen. Dem stehen 39,2 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber. Das ergibt einen Überschuss in Höhe von 1,16 Millionen Euro. Investitionen im Jahr 2018 kommen vor allem Schulen zugute.

Wedel Großer Erfolg für Ali Baycuman (16). Das Nachwuchstalent des Wedeler TSV holte bei den Deutschen Jugend-Box-Meisterschaften in Köln die Silbermedaille.

Barmstedt Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt soll eine neue Wache bekommen. Das ist das Ergebnis monatelanger Gespräche zwischen Vertretern der Verwaltung, der Feuerwehr und der Politik sowie eines Gutachtens, das begleitend in Auftrag gegeben wurde. Die jetzige Feuerwache an der Marktstraße, die 1973 gebaut wurde, sei laut Barmstedts Wehrführer in die Jahre gekommen und reiche für die Bedürfnisse einer modernen Wehr nicht mehr aus.

Elmshorn Es war ein Moment des Schreckens, der zum Glück keine Opfer forderte. Während eines Gottesdienstes in der St. Nikolai-Kirche warf ein Unbekannter einen Fahrradständer durchs Kirchenfenster. Neben dem Schrecken muss die Kirchengemeinde jetzt auch noch mit hohen Kosten für die Reparatur rechnen. Der Täter konnte flüchten.

Quickborn Das Thema Kindergärten bleibt ein großes in Quickborn: Nicht nur, dass in der schnell wachsenden Stadt Betreuungsplätze fehlen, jetzt muss sie auch noch kräftig in zwei bestehende investieren. Mehr als 177.000 Euro wird es nach ersten Schätzungen kosten, die Brandschutz- und Wasserhygiene-Vorgaben des Kreises Pinneberg im Johanniter-Kinderhaus Quickelbü und im Johanniter-Kindergarten Wilde13 zu erfüllen.

Pinneberg Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat am Dienstag einstimmig ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Radverkehr-Infrastruktur in Pinneberg beschlossen. Damit soll in den nächsten fünf Jahren der Komfort und die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr erhöht werden. Investitionskosten: 1.379.500 Euro.

Uetersen Die Politiker beraten einmal mehr über den Verkauf der Parkpalette An der Klosterkoppel. CDU und Grüne halten weiter an ihren Plänen fest, das städtische Grundstück an den Hamburger Architekten Florian Betzler zu verkaufen, der 1,45 Millionen Euro bietet und unter anderem beabsichtigt, dort 95 Wohnungen zu errichten und Gewerbeflächen zu schaffen. Jedoch rücken die beiden Fraktionen von der Idee ab, dort auch mit der Volkshochschule und einer Kita einzuziehen. Beide Angebote des Investors, so die Fraktionen, hätten sich als unwirtschaftlich für die Stadt erwiesen.

Hamburg Viele Staus, wenig Parkraum, zu schmale Radwege: Die Verkehrsteilnehmer in Hamburg sind laut einer ADAC-Studie im bundesweiten Vergleich besonders unzufrieden. Bei einer Bewertung der Mobilitäts-Bedingungen in den 15 größten Städten belegte die Hansestadt lediglich den elften Platz – ließ nur Stuttgart, Berlin, Duisburg und Köln hinter sich.