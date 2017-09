Schulausschuss : Schenefeld: Die Stadionsanierung dauert länger

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

von Bastian Fröhlig

erstellt am 21.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Schenefeld | „Wir haben uns in den letzten Monaten viel mit baulichen Maßnahmen an den Grundschulen beschäftigt, um die nachschulische Betreuung zu ermöglichen. Nun geht es um die inhaltliche Ausrichtung“, sagte Tobias Löffler (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur der Stadt Schenefeld. Petra Krause, Geschäftsführerin des Vereins „Rasselbande“, in der nachschulischen Betreuung der größte Anbieter in Schenefeld, hatte ein 60-seitiges Konzept bei der Stadt eingereicht, das allerdings erst kurz vor der Ausschusssitzung an die Politiker zugestellt wurde. „Ich sehe es heute eher als erste Lesung. Mit einer Entscheidung haben wir auch noch Zeit“, erläuterte Löffler. Die Beratung über die Vorlage soll im November erfolgen.

Ein Thema aus der Vorlage brannte den Politikern dennoch unter den Nägeln: die Sozialstaffel. „Auch wenn wir selbst die Kosten tragen, sollten wir darüber nachdenken, für einige Kinder die gesamten Kosten zu übernehmen“, sagte Mathias Schmitz (Foto klein), Fraktionsvorsitzender der Grünen. „Es gibt Fälle, wo es die Lebenschancen erhöht. Näher möchte ich nicht darauf eingehen.“ Aktuell fallen laut Rasselbande 20 der 129 betreuten Kinder in die „vereinfachte Sozialstaffel“, die eine maximale Reduzierung von 50 Prozent vorsehe. Der Anteil könne aber durch die erwarteten Betreuungszahlen steigen. „Ausgehend von den Entwicklungen der vergangenen Jahre wird für den Bereich der Grundschule Altgemeinde mit zirka 180 zu betreuenden Kindern und für den Bereich der Gorch-Fock-Schule mit zirka 240 zu betreuenden Kindern gerechnet“, schätzt die Verwaltung. „Im Grundsatz stimme ich zu, aber wir haben jetzt schon eine Unterdeckung von 750.000 Euro. Wir müssen gucken, was sich eine Kommune wie Schenefeld leisten kann“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Rüpcke. Rechne man Kita- und außerschulische Betreuung zusammen, ergebe sich für die Stadt ein Defizit von vier Millionen Euro. „Den Eigenanteil für die Zusatzbetreuung komplett streichen, kriegen wir alleine nicht hin. Da müssen wir alle mit den Landes- und Bundesregierungen sprechen“, so Rüpcke. „Es geht mir um die Fälle, wo das Sozialamt sagt: die müssen rein“, betonte Schmitz. „Wir sollten die Sozialstaffel generell diskutieren. Ich bin mit den Sätzen auch nicht einverstanden und die Kosten für die nachschulische Betreuung sollten deutlich unter den Hortkosten liegen. Davon gehe ich aus“, sagte Rüpcke.

Einstimmig stimmte der Ausschuss den Anträgen zu, die Stunden der Schulsozialarbeit an den Grundschulen Altgemeinde und Gorch-Fock von 20 auf 30 Stunden pro Woche zu erhöhen. In der Gemeinschaftsschule Achter de Weiden sollen zukünftig 80 statt 40 Stunden eingeplant werden. Die Kosten für die Stadt Schenefeld steigen von 112.000 auf 196.000 Euro. „Wir waren mal Vorreiter in der Schulsozialarbeit, aber wir sind nicht mehr Schrittmacher“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Nils Wieruch. „Mit der Aufstockung kommen wir allerdings wieder ins vordere Drittel im Vergleich zu den Gemeinden im Kreis.“ Die Verwaltung will prüfen, wie ein engerer Austausch zwischen den Schulen und den Sozialarbeiten erfolgen kann, um sich möglicherweise gegenseitig zu vertreten.

Schlechte Nachrichten hinsichtlich der Sanierung des Sportplatzes hatte Andreas Bothing, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Umwelt: „Nach den Aushubarbeiten haben wir festgestellt, dass der Entwässerungskanal in einem so schlechten Zustand ist, dass er erneuert werden muss.“ Da es derzeit möglich sei, die Erneuerungen ohne weitere Tiefarbeiten durchzuführen, sei bereits eine Firma beauftragt worden. Zusätzliche Kosten für den Bau des Kunstrasenplatzes: 100 000 Euro. „Damit haben wir natürlich auch eine Verzögerung. Eventuell sind wir im November mit dem Platz fertig.“ Mit dem Blau-Weiß 96 seien bereits Gespräche geführt worden, weil die innere Laufbahn erst im Frühjahr erneuert werden könne. „Diese wird aber im Winter ohnehin nicht genutzt“, erläuterte Bothing den Mitgliedern des Ausschusses.