In Halstenbek und Rellingen : Scheiben eingeworfen, Autos beschädigt: Polizei sucht mehrere Jugendliche

Der Polizei wurden mehrere Sachbeschädigungen gemeldet. Nun werden Zeugen gesucht.

von Felisa Kowalewski

14. Oktober 2020, 16:00 Uhr

Halstenbek/Rellingen | In den vergangenen Nächten ist es zu gleich mehreren Fällen von Sachbeschädigung in Rellingen und Halstenbek gekommen. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Ermittler der Polizeistation Rellingen suchen nun nach Zeugen.

Der erste Fall: Am Freitag (9. Oktober) wurden um 0.24 Uhr zwei Jugendliche beobachtet, die in der Halstenbeker Gärtnerstraße das Fenster eines Schaukastens in Höhe der Feuerwehr einwarfen. Die beiden Täter flohen anschließend mit Fahrrädern in Richtung Ortsmitte. Ein Jugendlicher soll eine helle Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben.

Der zweite Fall ereignete sich in Rellingen in der Nacht zu Mittwoch (13. Oktober): Unbekannte haben im Hermann-Löns-Weg an vier Autos Spiegel abgetreten und Scheiben zerstört.

Am Mittwochabend ging die Zerstörungswelle mit zusätzlichen Fällen weiter: In der Rechterallee und im Pütjenweg wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Um 22.30 Uhr meldete ein Zeuge eine Jugendgruppe im Pütjenweg, die Mülltonnen umgeworfen haben soll. Gegen Mitternacht wurde zudem eine Scheibe an der Halstenbeker Feuerwache durch sechs dunkel gekleidete Jugendliche beschädigt, die anschließend auf Fahrrädern über die Gärtnerstraße flohen. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief bislang ohne Erfolg.

Inwieweit zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise zu Identität und weitere Fluchtrichtung der Täter nimmt das Rellinger Revier unter der Telefonnummer (0 41 01) 49 80 entgegen.



