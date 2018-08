Schaufenster getauscht

von René Erdbrügger

24. August 2018, 11:43 Uhr

Kleidung in der Fensterauslage des Bücherwurms, Bücher hingegen im Modehaus Glindmeyer. Schaufenstertausch heißt die Aktion, die bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 16. September läuft. „Der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt. So macht es Spaß, durch die Innenstadt zu bummeln, um Schönes zu entdecken“, sagt Anke Marckmann vom Bücherwurm.