Region Pinneberg in Kürze : ++Schafzüchter gründen Initiative gegen Wölfe+++Zahl der Reichsbürger steigt an+++Stadtwerke planen Glasfaser in Wedel+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

10. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Zahl der Reichsbürger in Deutschland steigt. Das geht aus dem Verfassungschutzbericht hervor. Waren es in Schleswig-Holstein 2015 noch 34, so stieg die Zahl 2017 auf 230 und aktuell auf 280 – Im Kreis Pinneberg sind es 26 bekannte Reichsbürger. Der Kriminalpräventive Rat Pinneberg, der Jugendschutz des Kreises und das Beratungsteam gegen Rechtsextremismus Itzehoe wollen mit einer Veranstaltung aufklären.

Westerhorn Schafzüchter in Westerhorn haben eine Initiative gegründet, um auf die Wolfs-Problematik aufmerksam zu machen. Die Züchter berichten, dass es mittlerweile alle vier Tage einen Nutztierriss im Norden des Kreis Pinnebergs gebe. Sie fürchten um ihre Existenz. Kurzfristig wäre es aus Sicht der Mitglieder auch eine Lösung, die derzeit hier umher schweifenden Wölfe zu schießen.

Wedel Die Stadtwerke Wedel wollen das Glasfasernetz zwischen Elbe, Hans-Böckler-Platz, Galgenberg und Hellgrund ausbauen. Dafür müssten aber bis zum 31. Oktober 40 Prozent der Anwohner ihr Interesse für das schnelle Internet durch einen Vertragsabschluss hinterlegen, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Adam Krüppel. Bis Ende Juni 2019 könnte der Ausbau für die 1000 Wohneinheiten erfolgen.

Elmshorn Beim Flächenmanagement der Stadt hatte man auf mehr Geld gehofft. Denn kann sich Elmshorn über Fördermittel in Höhe von 310.000 Euro freuen, die aus Programmen von Land und Bund verteilt werden. Das Geld kommt der Bismarckschule zugute. Damit soll das Dach der Sporthalle der ehemaligen blauen Schule saniert werden. Die Stadt hofft auf Baubeginn im kommenden Jahr.

Quickborn Die Quickborner Speeldeel feiert am Sonnabend, 13. Oktober, Premiere ihres neuen Herbststücks. Die Darsteller präsentieren im Artur-Grenz-Saal die Kriminalkomödie „Nonnenpokern“. Wer wissen möchte, wie es dazu kommt, dass Nonnen plötzlich gegen gerissene Mafiosi pokern, hat außerdem an drei weiteren Aufführungsterminen die Gelegenheit, die Komödie zu sehen.

Schleswig-Holstein Die Gewerkschaft der Polizei hat ihre Forderung bekräftigt, den Einsatz von Elektroschockpistolen zu erproben. Zumindest das Spezialeinsatzkommando (SEK) und das Mobile Einsatzkommando (MEK) sollten solche Waffen zunächst testen dürfen, sagte der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger. Ob das Mitführen einer Elektroschockpistole in dem jüngsten Fall von Bad Oldesloe etwas geändert hätte, könne er nicht sagen. „Das kommt sehr auf den Einzelfall an“, sagte Jäger. In Bad Oldesloe hatte am Sonntag ein Polizist einen Obdachlosen erschossen, der mit einem Messer auf ihn zugekommen war.

Hamburg Mit einer Verschärfung des Wohnraumschutzgesetzes möchte die Stadt Hamburg den Missbrauch von Plattformen wie Airbnb bekämpfen. Zu viele Menschen vermieten ihre Wohnungen mittlerweile tageweise für hohe Summen über solche Anbieter an Touristen weiter. Die Immobilien stehen dadurch regulären Mietern in der Hansestadt nicht mehr zur Verfügung.