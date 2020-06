Voting des Tages : Schafft der HSV den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

21. Juni 2020, 18:00 Uhr

Erst sah es gut aus, dann kam der Ausgleich - und zum Schluss noch die bittere Klatsche: Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor am Sonntag in letzter Sekunde mit 1:2 (0:0) beim Überraschungsverfolger 1. FC Heidenheim und rutschte vor dem Saisonfinale auf den vierten Tabellenplatz ab. Konstantin Kerschbaumer sorgte mit seinem Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit für das späte Glück der Heidenheimer, die auf den Relegationsplatz vorrückten und damit ihre Chance auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga wahrten.

Das erinnert an die Situation des HSV in der vergangenen Saison, als die Hanseaten am vorletzten Spieltag im Topspiel beim SC Paderborn mit einer peinlichen 1:4-Niederlage alle Aufstiegschancen verspielten und am Ende auf dem vierten Platz landeten.

Schafft der HSV den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga? Ja, irgendwie schaffen sie es doch noch. Nein, der Verein wird's ganz knapp verpassen. Das ist mir völlig egal. zum Ergebnis

