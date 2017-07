Diskussion um das Dorfleben : Schadet Wachstum kleinen Kommunen?

Kreis Pinneberg | Droht den Dörfern der schleichende Tod? Das Interview unserer Zeitung mit dem Humangeographen Gerhard Henkel hat im Kreis Pinneberg für Gesprächsstoff gesorgt. Der Autor des Buches „Rettet das Dorf“ sieht Handlungsbedarf, damit kleine Gemeinden nicht ihre Identität verlieren. Besonders der Zuzug von Großstädtern könne dem Zusammenleben im Dorf schaden.

So schwarz sehen es die Bürgermeister in unserer Region nicht. Das hat eine Nachfrage bei den Bürgermeistern von 16 Gemeinden ergeben. Sie sehen ihre Kommunen dank Vereinen und Verbänden gut aufgestellt – auch wenn Gasthöfe, Poststellen und Polizeistationen schließen.

Hetlingens Bürgermeisterin Monika Riekhof sieht den Fortbestand ihres Dorfes keinesfalls gefährdet. „Unser Dorf hat Zukunft“ ist ihr Motto. 2015 hatte Hetlingen an dem gleichnamigen Wettbewerb teilgenommen. Angesichts des Zuzugs sieht Riekhof Handlungsbedarf: „Wir werden vermutlich noch in diesem Jahr ein erstes Neubürgertreffen organisieren, auf dem sich alle Vereine und Verbände vorstellen.“ Es sei wichtig, aktiv auf die Zugezogenen zuzugehen. Zur Teilnahme am Dorfleben könne man niemanden zwingen. Die vielfältigen Angebote in Hetlingen hätten aber für jeden etwas zu bieten.

