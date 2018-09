Schack ist neuer Vorsitzender

Wechsel im Pinneberger Seniorenbeirat / Reinhard Töpler als Stellvertreter / Gremium vertritt 30 Prozent der Bürger

von René Erdbrügger

21. September 2018, 11:54 Uhr

Der Seniorenbeirat von Pinneberg vertritt nach Aussage ihres neuen Vorsitzenden, Karl-Heinz Schack, fast dreißig Prozent der Pinneberg Bürger. Trotzdem war die Resonanz für die erste Sitzung des Beirates nach der Sommerpause eher bescheiden, nur sieben interessierte Gäste hatten den Weg ins Rathaus gefunden.

Eröffnet wurde die Sitzung vom ersten stellvertretenden Vorsitzenden, Hans-Jürgen Emmelheinz, denn Reinhard Töpler hatte vorher seinen Posten als Vorsitzender zur Verfügung gestellt.

Einstimmig zum neuen Vorsitzenden wurde Karl-Heinz Schack (CDU) gewählt, der als Ratsherr auch in zwei Fachausschüssen Mitglied ist. Als erstes Amtsgeschäft, bedingt durch das Ausscheiden von Gila Klein, oblag ihm die Pflicht, einen neuen zweiten Stellvertreter wählen zu lassen, hierfür wurde Reinhard Töpler verpflichtet. Die anderen Mitglieder des Beirates standen nicht zur Wahl.

Der Seniorenrat ist durch seine Mitglieder in allen Senioren-relevanten Ausschüssen der Politik Pinnebergs vertreten, somit wurden nicht nur Berichte aus den Ausschusssitzungen an die anderen Beiratsmitglieder weitergegeben, auch wurden die Delegierten für die Ausschüssen neu gewählt. Schack erklärte in seiner kurzen Antrittsrede, dass er seine Aufgabe unter den folgenden Gesichtspunkten ausfüllen möchte: „Ich möchte erstens mit weniger Papier arbeiten, zweitens möchte ich mit dem Beirat eine klare Jahresplanung verabschieden, mit der wir zukünftig arbeiten werden.“ Ein Schwerpunkt der Jahresplanung dürfte wohl sein, daran zu arbeiten, dass der Seniorenbeirat besser in der älteren Bevölkerung Pinnebergs wahrgenommen wird.

Beispiele für Belange der 60-Plus-Senioren wären, so Schack, unter anderem die Überprüfung von ausreichend langen Ampelphasen für ältere Fußgänger, der umstrittene Radweg in Waldenau, die fehlenden Rolltreppen in der Planung für den neuen Bahnhof oder auch eine Lautsprecheranlage für Ausschusssitzungen. Dies solle in Kürze per Stellungnahme oder Antrag auf den Weg gebracht werden.