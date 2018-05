Region Pinneberg in Kürze : Sanierungsbedarf an Polizeiwachen +++ Aufregung über Dorsch-Fangquote +++ 55 Teams bei "Flunkyball-WM" in Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

11. Mai 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Der zwölfte Kunsthandwerkermarkt am Rantzauer See wurde zu einem vollen Erfolg: Die Veranstaltung lockte zahlreiche Familien nach Barmstedt. 70 Ausstellern präsentierten ein umfangreiches Angebot.

Uetersen Hans-Peter Hildebrandt bleibt Chef der „Grünen Schützen“ in Uetersen. Im vergangenen Jahr war er als Nachfolger von Dirk Behnisch auf ein Jahr gewählt worden und wurde nun bei der jüngsten Jahresversammlung im Amt bestätigt.

Pinneberg Kurt Schoula, Fachingenieur für Straßen- und Brückenbau bei der Stadt Pinneberg, hat in den vergangenen Tagen viele empörte Anrufe bekommen. Er sei sogar beschimpft worden, sagte er. Lustig sei das nicht. Anlass war die Falschmeldung, dass die Hans-Hermann-Kath-Brücke für drei Wochen lang voll gesperrt wird. Die Nachricht war eine Katastrophe, wie er gegenüber unserer Zeitung deutlich machte.

Kreis Pinneberg Zu wenig Platz und kaputte Toiletten: Die Zustände am Polizeirevier Pinneberg hatten landesweit für Kritik gesorgt. Allerdings ist die Wache in der Kreisstadt nicht die einzige in der Region, an der es Sanierungsbedarf gibt. Das wird aus der Antwort des Kieler Finanzministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagstagsabgeordneten Beate Raudies aus Elmshorn deutlich.

Elmshorn Zeitweise volksfestartige Züge zeigten sich während der jüngsten Ausgabe der „Flunkyball-WM“ in Elmshorn, die am gestrigen Himmelfahrtstag erstmals auf der Zirkuswiese am Steindammpark ausgerichtet wurde. Mehr als 2500 Besucher pilgerten zu dem Spektakel, bei dem sich insgesamt 55Teams aus dem In- und Ausland in mehreren Runden engagierte Duelle lieferten, bei dem keine Kehle trocken blieb.

Wedel Grünes Licht für den Frühdienst der Schulkindbetreuung an der Moorwegschule: Bei Enthaltung der CDU stimmte der Rat für die Einrichtung zum neuen Schuljahr, „um die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten“. So heißt es in der Vorlage, die SPD und Grüne formuliert hatten.

Schleswig-Holstein Der Landessportfischer-Verband (LSFV) hat ein Problem mit dem von Umweltminister Robert Habeck (Grüne) geplanten neuen Landesfischereigesetz: „Das ist eine Entwicklung, der wir sehr skeptisch gegenüber stehen“, sagt LSFV-Präsident Peter Heldt. Habeck will die EU-Tagesquote für Hobby-Angler, die bei fünf Dorschen pro Person liegt, in Landesrecht umsetzen. Wer mehr fängt, soll Strafe zahlen.

Hamburg Die Umgestaltung des Hamburger Südens hin zu einer attraktiveren Wohngegend mit vernünftigem Verkehrsfluss nimmt Gestalt an. Die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße auf 4,6 Kilometern Länge ist hierbei zentral. Man sei in der Spur, freute sich der Hamburger Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof bei einer Besichtigung der Baustelle. „Die Wilhelmsburger und ihre Nachbarn sind die großen Gewinner“, sagte er.