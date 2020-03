Sanierungen stehen an

Avatar_shz von Klaus Plath

29. Februar 2020, 14:31 Uhr

Heidgraben | Mehrere Sanierungen stehen auf der Tagesordnung, wenn die Mitglieder des Ausschusses für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben zu ihrer Sitzung am Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr, zusammentreten. So wird es um eine Instandsetzung der Leichtathletikanlage, der Terrasse beim Jugendraum und der Bouleanlage gehen. Außerdem wird über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan einschließlich des Investitionsprogramms Heidgrabens für das Haushaltsjahr 2020 beraten. Die Sitzung findet im Heidgrabener Gemeindezentrum in der Uetersener Straße 8 statt.