Sanierung rückt in weite Ferne

Sanierung des Pinneberger Wegs abermals vertagt

von shz.de

30. April 2018, 16:00 Uhr

Am liebsten hätte Volker Höhn (FDP) den Tagesordnungspunkt „Sachstand Pinneberger Weg“ während der jüngsten Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses übersprungen. Die Geschichte um den Weg scheint einfach kein Ende zu finden. In fast jeder Ausschusssitzung in den vergangenen Jahren gab es einen Sachstandbericht zur Sanierung der Straße. Seit mittlerweile fünf Jahren müssen die Politiker immer wieder verschiedene Hiobsbotschaften zur Sanierung des Pinneberger Wegs hinnehmen.

Doch wie fing eigentlich alles an? Jahrelang wurde die schmale Verbindungstraße zwischen Tangstedt und Rellingen geflickt. Damit sollte 2015 Schluss sein, insbesondere, weil der Weg von vielen Kindern als Schulweg genutzt wird.

2016 atmeten die Politiker dann auf, sie hatten eine Lösung gefunden: Ein sogenannter vollgebundener Oberbau sollte den nördlichen Randstreifen befestigen und somit die Fahrbahnbreite auf fünf Meter erhöhen. 140 000 Euro wurden für diese Sanierungsmaßnahme veranschlagt. Im November des vergangenen Jahres fand ein Ortstermin mit dem Wegeunterhaltungsverband sowie allen Beteiligten statt, um die baulichen Möglichkeiten für den Pinneberger Weg zu erörtern.

Bis jetzt wurde die Regenwasserkanalisation in weiten Teilen erneuert. Die Stadtwerke Pinneberg wollten bis Februar eine Aussage dazu treffen, ob Erneuerungen oder Verlegungen an den Versorgungsleitungen auszuführen sind. „Die Antwort der Stadtwerke kam erst jetzt“, berichtete Höhn während der Sitzung.

Und auch der Inhalt der Aussage verhieß für die Gemeinde nichts Gutes. „Das Projekt muss weiter nach hinten verschoben werden. Eine 10 000-Volt-Leitung ist das Problem“, erläuterte der Ausschussvorsitzende weiter. Die Leitung sei uralt und liege genau da, wo die Straße aufgebuddelt werden soll.

Außerdem sorgt auch noch eine Wasserleitung für Probleme. „Die neue Regenwasserleitung soll genau unter dieser alten Wasserleitung verlaufen“, sagte Höhn. Nun müsse geprüft werden, ob die neue Regenwasserleitung umgeleitet werden könne.

Als wäre das nicht schon genug, stellt auch die Verkehrsführung bei Sanierungsarbeiten im Pinneberger Weg große Probleme dar. „Teilweise muss die Straße vermutlich voll gesperrt werden. Die Straße führt jedoch nach Rellingen und auch ein Bus fährt über die Straße. Die Planung dafür muss also der Kreis übernehmen“, erläuterte Höhn.

Die aufgezählten Probleme sorgten bei den Gemeindepolitikern für Kopfschütteln: „Es ist ein Trauerspiel. Die Wasserleitung gibt es seit 30 Jahren oder sogar noch länger, dass muss man wissen“, sagte Hermann Ahrens (CDU). Auch die verspätete Antwort der Stadtwerke konnte er nicht nachvollziehen.