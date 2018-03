Region Pinneberg in Kürze : +++ Sanierung der L110 wird verschoben +++ Erste Wehrführerin in Elmshorn +++ Eggerstedt: Zoff mit Investor +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

24. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Der Besucherraum war bei der Sitzung des Stadtverordnetenkollegiums ungewöhnlich voll – wenn auch nur in den ersten 20 Minuten. In denen wurde nämlich mit Britta Stender vor zahlreichen Kameraden erstmals in der Stadtgeschichte eine Frau für die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr vereidigt. „Darauf bin ich richtig stolz“, sagte Bürgermeister Volker Hatje. Wegen der steigenden Einsatzzahlen hatte die Feuerwehr mit Stender eine zweite stellvertretende Wehrführerin gewählt.

Tornesch Die Autofahrer in der Region können aufatmen. Die Sanierung der Landesstraße 110 in Tornesch wird auf das kommende Jahr verschoben. Das hat Ernst Dieter Rossmann, SPD-Bundestagsmitglied aus dem Kreis Pinneberg, gestern Nachmittag mitgeteilt. Bislang war geplant, die L110 bereits in diesem Sommer für rund drei Monate voll zu sperren. Dagegen waren unter anderem mehrere Bürgermeister aus der Region Sturm gelaufen. Sie befürchteten ein Stau-Chaos.

Pinneberg Der Vertrag ist im Februar unterschrieben worden: Doch die Projektgesellschaft CEP Campus Entwicklung aus Hamburg, die ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Areal der ehemaligen Eggerstedt-Kaserne von der Stadt Pinneberg gekauft hat, um dort den International School Campus samt Hotel zu entwickeln, setzt jetzt Pinneberg die Pistole auf die Brust. Der Investor fordert Vertragsänderungen.

Schenfeld Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt haben den Weg freigemacht für den städtebaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb. Die Politiker stimmten den Auslobungsunterlagen am Donnerstagabend einstimmig zu. Nun können sich Architekten Gedanken über die Ausgestaltung des neuen Stadtkerns machen. Die Fläche umfasst etwa 20 Hektar. Ab Anfang April können sich die Teilnehmer bewerben. Im Juli sollen die ersten Ergebnisse vorliegen, die laut Stadtplaner Ulf Dallmann zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Wedel Die Stadt Wedel schließt sich den Reihen der Widerständler an, die gegen Pläne für eine Müllverbrennungsanlage (MVA) und ein Kohlekraftwerk auf der anderen Elbseite mobil machen. In kurz vor der Kommunalwahl seltener Einmütigkeit haben die Fraktionen eine entsprechende Resolution verabschiedet, wonach der Rat den Kreistag und die kreisangehörigen Gemeinden in ihrem Bemühen unterstützt, die beiden Anlagen zu verhindern. Der Kreistag hatte ein ähnliches Papier vor rund einem Monat verabschiedet.

Barmstedt Autofahrer aus der Region Barmstedt mit Ziel Elmshorn müssen sich voraussichtlich nach Ostern auf Umwege einstellen: Ab Mittwoch, 4. April, will der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit der geplanten Sanierung des nächsten Abschnitts der Landesstraße 75 beginnen. Gebaut werden soll bis zum 18. Mai zwischen der Brücke über die A23 und der Kalten-weide in Elmshorn.

Quickborn Voraussichtlich 2019 baut der Kreis Segeberg einen Radweg zwischen Ellerau und Henstedt-Ulzburg. Damit endet eine Posse, die es bis ins Satire-Magazin Extra 3 geschafft hat.

Hamburg Reisende zwischen Hamburg und Köln können von Freitag an dauerhaft mit Fernzügen des Fernbus-Anbieters Flixbus reisen. Die Züge fahren unter der Marke „Flixtrain“ und sollen täglich außer mittwochs im Regelbetrieb zwischen Hamburg und Köln pendeln. Das Unternehmen hatte zuletzt zur Weihnachtszeit für zwei Wochen den früheren HKX (Hamburg-Köln-Express) fahren lassen.

Schleswig-Holstein Die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den früheren Leiter der Opferhilfeorganisation Weißer Ring in Lübeck nehmen zu. Ihm wird vorgeworfen, hilfesuchende Frauen in Beratungsgesprächen sexuell belästigt und sich vor ihnen entblößt zu haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen lägen Polizei und Staatsanwaltschaft elf Strafanzeigen vor, sagte der Lübecker Leitende Oberstaatsanwalt Ralf Peter Anders am Freitag in Kiel bei einer Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Kieler Landtags. Es sei mit weiteren Anzeigen zu rechnen.