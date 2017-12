Sangesfreude und Gänsehaut

vergrößern 1 von 2 Foto: Jäger 1 von 2

Einen stimmungsvollen musikalischen Adventssonntag erlebten die etwa 150 Besucher in der Bönningstedter Simon-Petrus-Kirche. Pastor Christopher Fock sagte während der Begrüßung: „Musik gehört zu diesem Tag wie die zwei Kerzen an unserem Adventskranz. Die verteilten Liederzettel sind nicht zum Winken, sondern zum Mitsingen“, so seine Aufforderung.

Gelegenheit dazu gab es schon zur Eröffnung des Chor-Konzertes mit dem Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Die ersten drei Lieder des Programms stimmte der Simon-Petrus-Chor unter der Leitung von Kai Schnabel an. Darunter auch eine schwedische Komposition, zu der Theresa Schnabel gefühlvoll die Violine spielte. Dazu durften die Besucher auch mitsummen.

Mitreißend war die Eigenkomposition von Kai Schnabel mit dem Titel „Sanctus“ aus einer unvollendeten Messe. Mit seinem Gesang und Klavierspiel trieb er seinen Chor zu Höchstleistungen an.

Die Chorgemeinschaft Hasloh-Bönningstedt unter der Leitung von Rüdiger Blohm präsentierte traditionelle Weihnachtslieder, darunter das böhmische Lied „Kommet ihr Hirten“ und den beliebten Schlager „White Christmas“, den Blohm am Klavier begleitete.

Der gemischte Chor, der von Martin Ziemsky geleitet wurde, wagte sich auch an ein fröhliches plattdeutsches Weihnachtslied heran: „Eenmol in’t Joahr“ von Rolf Zuckowski kam gut bei den Gästen an. Viel Beifall erhielt der Chor auch für das Robert Stolz-Lied von der „Christrose“, die zur Weihnachtszeit blüht und Hoffnung verkündet.

Die acht Simon-Singers unter der Leitung von Philipp Weltzsch begeisterten mit englischen Titeln zum Thema Liebe, die von Kai Schnabel am Klavier begleitet wurden.

Bei den weiteren abwechselnden Auftritten der vier Chöre schöpften diese das komplette Repertoire der Adventsmusik aus: „Blinzel, blinzel, kleiner Stern“, „Dat Joor geiht to ind“ und „When a child is born“, nach der Melodie von „Tränen lügen nicht“, hätten wohl kaum unterschiedlicher sein können.

Während einer kurzen Umzugspause für den Simon-Petrus-Chor intonierte Kai Schnabel ein Solo, das den Zuhörer den Atem stocken ließ. Seine Bariton-Stimme verbreitete Gänsehaut-Stimmung in der Kirche. Weihnachtliche Gefühle für den Heimweg bescherte ein mitreißendes „Halleluja“ von Leonard Chohen. Angeregt von den Chören sang das Publikum zum Abschluss inbrünstig die Strophen des Lieds „Tochter Zion, freue dich“.