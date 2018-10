Anstoß – Die HSV-Kolumne : Sakai und Ito brauchen dringend eine Pause

Tatsuya Ito und Gotoku Sakai lieferten in dieser Saison bestenfalls mäßige Leistungen ab.

von Lars Zimmermann

21. Oktober 2018, 11:00 Uhr

Hamburg | Zwei Japaner sind die Sorgenkinder des HSV. Tatsuya Ito und Gotoku Sakai lieferten in dieser Saison bestenfalls mäßige, meistens aber eher unterirdische Leistungen ab. Beide haben Glück, dass Trainer Christian Titz ihnen regelmäßig das Vertrauen schenkt. Wenn man ihre Darbietungen betrachtet, haben sie auf dem Platz allerdings nichts verloren.

Sakai ist als Rechtsverteidiger ein Unsicherheitsfaktor in der Viererkette. Kämpferisch ist der japanische Ex-Nationalspieler zwar ein Vorbild. Das hilft leider wenig bis gar nichts, da er manchmal nicht einmal in der Lage ist, den Ball anzunehmen und zu allem Überfluss immer wieder haarsträubende Fehlpässe einstreut. Titz müsste ihn deshalb erst einmal aus der Stammelf nehmen. Seine Position könnte Khaled Narey einnehmen. Den sieht der Trainer zwar eher in der Offensive. Bei seinem früheren Arbeitgeber Fürth wurde Narey allerdings meistens als Rechtsverteidiger eingesetzt.

Überhaupt nicht zur Geltung kam bisher Ito. Der Shooting-Star der vergangenen Saison bewegte in dieser Spielzeit noch gar nichts. Er wirkt wie ein Jugendspieler, der im Herrenfußball gegen körperlich überlegene Gegenspieler hoffnungslos überfordert ist. Vor wenigen Monaten dribbelte er noch reihenweise an seinen Gegnern vorbei. Nun ist meistens schon beim ersten Kontrahenten Schluss. Und wenn Ito doch einmal durchkommt, misslingen Torschüsse oder Flanken. Der japanische Flügelflitzer braucht dringend eine schöpferische Pause, um sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Momentan ist er eher Belastung als Hilfe. Vielleicht täten ihm ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft gut. Dort würde Ito nicht so sehr im Fokus stehen und hätte nicht so starke Gegenspieler.