Saisonende: Biker feiern Gottesdienst

Rund 500 Besucher bei der 20. Auflage am Deich

Inge Jacobshagen

23. September 2019, 11:52 Uhr

Haseldorf | Für viele Motorradfahrer ist es einer der schönsten Tage im Jahr, wenn wieder zum grünen Haselauer Motorrad-Gottesdienst eingeladen wird. Bereits zum 20. Mal trafen sich gestern rund 500 Besucher am Haseldorfer Hafen, um die ganz besondere Andacht unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein mit Pastor Andreas Petersen im Riesen-Anhänger zu feiern.

350 Motorradfahrer hatten sich bereits um 10 Uhr bei Edeka-Ermeling in Uetersen zum zünftigen Biker-Frühstück getroffen. Anschließend fuhren sie im Korso unter dem Schutz der erfahrenen Motorradfahrer Heiner Riewesell und Klaus Tempel – der den Pastor auf den Sozius genommen hatte –, Michael von Malottki, Joachim und Petra Kähler, Ralf Becker sowie Horst Ermeling aus dem Organisationsteam und der Polizei zunächst nach Klein-Nordende. Zurück ging es über die Drehbrücke, Altendeich, Moorrege, Appen-Etz, Holm und Hetlingen.

Am Hafen trafen sich die Biker jeden Alters zu Getränken, Würstchen und Fischbrötchen von Peter Bock. So auch der am weitesten gereiste, Jörg Moreike aus Panama, der „älteste und der jüngste Teilnehmer“, Julien Lee Bastian und Ruwen Hirche (beide elf, andere Gäste hatten sich nicht gemeldet) und auch der Großvater von Ruwen, Wolfgang Hirche, der ebenso wie Hans-Jürgen Keup fünf grüne Bänder von vergangenen Motorrad-Gottesdiensten vorweisen konnte. Alle wurden von Pastor Petersen mit Preisen geehrt.

Petersen gestaltete die Andacht mit Würde, aber auch modern, unprätentiös und mit viel Humor. Er appellierte an den Respekt der Menschen voreinander in einer Welt, die von vielen als Ellbogengesellschaft empfunden werde. Auch Ermeling hielt eine berührende Rede zu dem Thema. Musikalisch wurde der MoGo von Boris Grimm am Keyboard und der Sängerin Hannah Schlewitt sowie DJ Horst von Glahn begleitet.