Sahin-Adu wieder in Lohn und Brot

von René Erdbrügger

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Zum Schluss ist es doch noch gut ausgegangen: Die ehemalige Pinneberger Werkleiterin Silkata Sahin-Adu steht wieder in Lohn und Brot. Sie arbeitet jetzt als Büroleiterin für die Planungsgruppe für Architektur, Städtebau und Denkmalpflege (PASD) in der Hafencity. Das Unternehmen hat auch Niederlassungen in Berlin und Heidelberg. „Seit Mitte Juli bin ich beschäftigt“, sagt Sahin-Adu. Der Vertrag ist unbefristet.

Der Fall Silkata Sahin-Adu hat die Pinneberger Bürger bewegt. Sahin-Adu wurde vorgeworfen, 2016 ein Seminar zum Thema Friedhof ohne Genehmigung der Stadt besucht und die entstandenen Kosten abgerechnet zu haben. Die Stadt feuerte sie, nachdem CDU, SPD und FDP ihr Okay gaben. Die Grünen und die Bürgernahen stellten sich hingegen auf die Seite von Sahin-Adu.

Doch die Architektin, die 2014 den Job als Chefin beim Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg übernahm, ging vor Gericht. Es kam zu einem Vergleich (unsere Zeitung berichtete).

Bei der Jobsuche habe Sahin-Adu mit offenen Karten gespielt: „Man kann alles im Internet nachlesen.“ Aber während des Vorstellungsgesprächs habe die Vergangenheit überhaupt keine Rolle gespielt. „Es war kein Thema. Ich bin offen damit umgegangen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Dafür seien ihre Qualifikationen im Fokus gewesen. „Mein neuer Arbeitgeber hat sich sehr darüber gefreut, dass ich mit öffentlichen Auftraggebern Erfahrungen gemacht habe“, sagt sie. Über ihr neues Team sagt sie: „Es ist sehr nett und hochmotiviert.“

Es könnte alles so gut sein – doch: „Es ist noch nicht ausgestanden“, sagt die Ex-Werkleiterin. „Ich muss mich mit einer mehrseitigen falschen Gehaltsabrechnung herumschlagen“, sagt sie. Der Vergleich mit der Stadt Pinneberg sah eine Abfindung von 15 888 Euro brutto plus drei Gehälter vor. Das Geld sei noch nicht vollständig gezahlt worden, sie habe ihren Anwalt eingeschaltet. „Ich versuche händeringend, mit dem Pinneberg-Fall abzuschließen.“ Aber ihre Pläne, sich für das Bürgermeisteramt 2018 zu bewerben, sind vom Tisch.

Aber auch Pinneberg kann wohl nicht loslassen: Im aktuellen Drostei-Kurier – dem Magazin der Pinneberger CDU – rollt Ex-Fraktionschef Andreas Meyer den ganzen Fall noch einmal auf – und tritt nach. Er sei es leid, dass in der Zeitung, gemeint ist das Pinneberger Tageblatt (Anm. d. R.), immer wieder Dinge geschrieben würden, „die vielleicht die Herzen erreichen, nicht aber die Fakten nennen“.