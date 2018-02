Region Pinneberg in Kürze : +++Säure-Anschlag auf Halstenbeker Firma+++Tresor in Quickborner McDonald's geknackt +++Geschäftesterben in Pinneberg+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

20. Februar 2018, 06:00 Uhr

Halstenbek Ziel eines Buttersäureanschlags ist das Halstenbeker Unternehmen Eurocommand in der Nacht von Samstag auf Sonntag geworden. In einem Schreiben, dass shz.de am Montag zugespielt wurde, bekennt sich das „Kommando X“, eine Gruppe von Aktivisten aus dem sogenannten schwarzen Block, zu der Tat. Demnach griffen sie das Unternehmen in der Gärtnerstraße an, weil dieses eine Einsatzsoftware zur Echtzeitüberwachung für die Polizei Hamburg gebaut haben soll.

Quickborn Unbekannte haben bei dem Einbruch in die McDonald’s-Filiale im Quickborner Gewerbegebiet Auf dem Halenberg mehrere tausend Euro erbeutet. Das hat die Kriminalpolizei am Montag mitgeteilt. Demnach drangen die Täter in der Nacht zu Freitag zwischen 2.45 und 5.15 Uhr gewaltsam in das Fastfood-Restaurant ein und knackten den Tresor mithilfe elektrischer Werkzeuge.

Pinneberg Fünf der 18 Geschäfte in der Pinneberger Rathauspassage schließen – darunter auch der Großmieter Elanza Fashion & Home. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Zudem gibt es unter den Läden einen Wechsel: Hugendubel zieht in die Räume von C&A Kidsstore, Takko Fashion übernimmt die frei werdende Ladenfläche des Buchladens.

Quickborn Ein neues Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Bau der S21 in Quickborn zu einem Entwicklungsschub führen wird. Verbunden mit der Attraktivitätssteigerung könnte dann auch ein erhöhter Wachstumsdruck sein.

Schenefeld Die Sanierung der Radwege und die Ausgestaltung sorgen für Zündstoff in der Schenefelder Politik. Die Grünen wollen die gestreiften, kombinierten Rad- und Fußwege abschaffen. Doch dieser Antrag wurde letztlich mehrheitlich abgelehnt. Zudem herrschte keine Einigkeit darüber, welche Wege saniert werden sollen.

Wedel Der neue Schulauer Hafen muss erneut von Schlick befreit werden. Heute nimmt Spülbagger „Akke“ die Arbeit auf. Sie dauern voraussichtlich bis 22. Februar. Anschließend soll ermittelt werden, welchen Effekt die neue Quermole hat, die den Sedimenteintrag verringern soll. Mitte März wird auch der Anleger Willkomm Höft wieder eingeschleppt und freigebaggert, um Beschädigungen zu verhindern.

Elmshorn Seit Jahren hatte sich die Stadt Elmshorn mit bis zu 15 Prozent an den Kosten für den Busverkehr beteiligt. Ab diesem Jahr übernimmt der Kreis Pinneberg die Kosten zu 100 Prozent. Das hatte der Kreistag im Dezember 2017 beschlossen. „Damit spart die Stadt Elmshorn in diesem Jahr 811000 Euro“, betont Rolf Hohnsbehn aus dem Amt für Stadtentwicklung im Elmshorner Rathaus.

Hamburg Der Vorschlag ist spektakulär: Für einen Euro täglich beliebig oft Bus und Bahn fahren in der Metropolregion Hamburg – mit dieser Forderung macht das Bündnis „HVV umsonst“ Druck auf den Senat. Seit Ende voriger Woche sammeln die Aktivisten im Internet Unterstützer, bis Montagnachmittag hatten sich knapp 1300 Menschen ihrer Online-Petition angeschlossen.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein sind keine neuen Fälle der Rinderseuche BHV1 entdeckt worden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte, fielen alle Proben negativ aus, die nach dem Ausbruch an mehreren Orten Anfang des Monats untersucht wurden. „Ich bin sehr erleichtert“, sagte Minister Robert Habeck (Grüne).