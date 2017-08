Portraitserie zum Familientag : Ruß gehört für ihn einfach dazu

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirbach 1 von 1

Halstenbek | Sie sind zur Stelle wenn es brennt, helfen bei Überschwemmungen und nach Unfällen oder wenn die Katze nicht vom Baum herunterkommt: Die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden sind Helden des Alltags und an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Dabei haben die Feuerwehrmänner und -frauen auch noch einen Alltag fernab der Wehr.

Unter den etwa 3000 Mitgliedern des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Pinneberg sind Köche und Ärzte, Bankkaufleute und Schornsteinfeger, Landwirte und Pastoren. Einige Kameraden der Wehren aus dem Kreis Pinneberg stellen wir Ihnen, liebe Leser, jeden Mittwoch in Ihrer Wochenzeitung vor.

Dieses Mal: Stefan Hill aus Halstenbek. Der 30-Jährige ist Schornsteinfeger und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. In der Kindheit träumen viele Jungs davon Polizist, Astronaut oder Feuerwehrmann zu werden. Hill hatte in diesem Alter den Wunsch, Feuerwehrmann zu werden: „Mein Opa war bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg-Osdorf“, erinnert sich der Halstenbeker. „Ich war von klein auf begeistert und hab 1999 die Chance bekommen, bei der Jugendfeuerwehr einzusteigen.“

Nun ist er Hauptfeuerwehrmann, Kantinenwart und hat im Wechsel mit zwei Kameraden Bereitschaft auf der Wache. „Was ich so interessant finde bei der Freiwilligen Feuerwehr“, erklärt Hill, „sind die verschiedenen Leute, die in den verschiedensten Berufen tätig sind, aber dann gemeinsam in der Feuerwehr zusammenkommen.“

Die Verbindung von Beruf und Berufung funktioniert bei Hill sehr gut. Bei den Einsätzen in Halstenbek und Umgebung kennt er viele der Betroffenen bereits. „Das sind häufig meine Kunden und ich kenne die Häuser.“

