Voting des Tages : Rundfunkbeitrag auf 18,36 Euro erhöhen – wie stehen Sie dazu?

30. November 2020, 18:00 Uhr

Der Rundfunkbeitrag in Deutschland soll erstmals seit 2009 wieder steigen. Das betrifft den Geldbeutel von fast jedem Haushalt. 86 Cent mehr pro Monat, heißt: Ab 1. Januar 2021 genau 18,36 Euro. Doch das Ganze könnte auf den letzten Metern scheitern – an einem Veto aus Sachsen-Anhalt. Derzeit liegt der Rundfunkbeitrag bei 17,50 Euro monatlich. Grund für die angestrebte Erhöhung: Für die kommenden Jahre wird bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender eine Finanzlücke vorhergesagt. Die Sender hatten sogar einen rund doppelt so hohen Bedarf angemeldet. Hätten die Experten das akzeptiert, wären 19,24 Euro herausgekommen.

Wir fragen daher heute:

Rundfunkbeitrag auf 18,36 Euro erhöhen – wie stehen Sie dazu? Der Beitrag sollte auf 19,24 Euro erhöht werden. Eine Erhöhung auf 18,36 Euro ist akzeptabel. Der Beitrag sollte bei 17,50 Euro bleiben. Der Beitrag sollte gesenkt werden. zum Ergebnis

