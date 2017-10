Region Pinneberg in Kürze : +++ Rummel in Elmshorn startet +++ Arbeiten beim Komet +++ Neuer Streit um Elbvertiefung +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Burkhard Völz 1 von 1

von shz.de

erstellt am 20.Okt.2017 | 06:00 Uhr

Elmshorn Heute um 14 Uhr startet das bunte Herbstvergnügen in der City. Karussells, Zuckerwatte und Autoscooter laden Besucher aller Altersgruppen zum Bummel ein. Bis einschließlich Montag, 23. Oktober, locken Fahrgeschäften wie der Twister oder - neu dabei - die Welle Gäste an. Für kleine Besucher gibt es ein Kinderkarussell und eine Kinderschleife. Beginn: täglich 14 Uhr. Für die Sicherheit sorgt eine Security Firma. Mitarbeiter sind während der gesamten Tage auf dem Buttermarkt unterwegs.

Pinneberg Auf dem Gelände des Jugendtreffs Komet in Pinneberg tut sich was – Bauarbeiter führen Messungen durch und rammen Markierungspflöcke in den Boden. Die Türen der 19 Jahre alten Container stehen offen und zeigen: Alles ist leer. Komet-Leiter Saim Cetinkaya hat Anfang der Woche mit seinen Kindern alles verpackt und eingelagert, damit nächste Woche die Container vom Grundstück entfernt und verschrottet werden können. Ab nächster Woche entsteht ein Neubau aus Holz mit der doppelten Fläche. Das soll ein entspannteres Arbeiten ermöglichen und Platz bieten für neue Angebote. Vor allem die Musikförderung liegt Cetinkaya am Herzen. Im Frühjahr 2018 soll das Gebäude fertig sein. „Die Kids freuen sich schon sehr“, sagt er.

Hamburg Nächste Runde im juristischen Streit um die Elbvertiefung – diesmal entzündet sich der Streit auch um eine Fläche im Kreis Pinneberg: Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein klagt gegen die im Planfeststellungsbeschluss vorgesehenen teilweisen Einschränkungen für Jäger am Elbufer. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will die schon 2012 eingereichte Klage zusammen mit anderen ab 16. November verhandeln.

Barmstedt 400 Jubiläumsbecher hatte Paul Wehberg, Geschäftsführer des A. Beig-Verlags, der auch diese Zeitung herausgibt, während des Familientags in Tornesch gekauft. Der Erlös der Aktion floss an das neue Kinder-UKE in Hamburg. Nun geben wir die Becher weiter: Jeder Abonnent kann sich weiterhin seinen Becher in der Geschäftsstelle der Barmstedter Zeitung, Reichenstraße 17, abholen. Weitere Spenden werden gern entgegengenommen. Sie kommen ebenfalls zu 100 Prozent dem Kinder-UKE zugute. Das Kundencenter der Barmstedter Zeitung ist montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Quickborn Sofia Gubaidulina strukturiert ihre Kompositionen mit Hilfe von Zahlen und berechnet so Tonhöhen, Rhythmen und Formverläufe. Einen nicht unerheblichen Teil ihres umfassenden Werks hat sie dem Kontrabassisten Alexander Suslin gewidmet, der morgen für ein Konzert auf den Renzler Helenenhof kommt. Dort spielt er acht Etüden der inzwischen 86 Jahre alten Gubaidulina, die anwesend sein wird. Ebenfalls auf dem Programm stehen Kompositionen von Hindemith und Borghi. Begleitet wird Suslin dabei von Vladimir Botchkovskiy. Beide Musiker verbindet eine langjährige Zuammenarbeit, und beide teilen die Liebe zu zeitgenössischer Musik. Suslin gilt darüber hinaus als Künstler, der Komponisten zu inspirieren versteht.

Tornesch Die Stadt Tornesch muss aller Voraussicht nach mit einem Minus von mehr als 4,3 Millionen Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Während in diesem Jahr noch rund 12,8 Millionen Euro in den Stadtsäckel fließen, werden es 2018 laut Verwaltung nach derzeitigem Stand nur noch 8,5 Millionen Euro sein. Bereits für 2017 kann die Stadt derweil mit Fehlbetragszuweisungen vom Land rechnen.

Schleswig-Holstein Krabbenfreunde können aufatmen: Nach einem schlechten Jahr und sehr hohen Preisen für Nordsee-Krabben sind die Fänge in diesem Herbst wieder besser geworden und die Preise sinken. Das teilte der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer am Donnerstag in Hamburg mit. Danach haben sich die Wochenfänge der Krabbenfischer von 600 bis 800 Kilogramm auf drei Tonnen erholt. „Wir haben jetzt einen durchschnittlichen Herbst“, sagte der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer, Philipp Oberdörfer. Dementsprechend seien die Erzeugerpreise von durchschnittlich 11,84 Euro je Kilogramm im ersten Halbjahr auf nunmehr vier bis fünf Euro zurückgegangen.