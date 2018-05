Rückblick: So hat Pinneberg 2013 gewählt

von René Erdbrügger

06. Mai 2018, 17:22 Uhr

Bei der Kommunalwahl 2013 war die CDU mit 35,9 Prozent die stärkste Kraft. Sie bekam zwölf Sitze im Rat. Die CDU stellte während der vergangenen fünf Jahre Bürgervorsteher und ersten Stadtrat. Die Sozialdemokraten kamen auf 30, 66 Prozent. Der zweite große Gewinner waren die Grünen. 18,8 Prozent der Pinneberger stimmten für sie – das bedeutete zwei zusätzliche Sitze in der Ratsversammlung. Die Bürgernahen rutschen von 11,5 auf 9,4 Prozent, und die FDP von 9,5 auf 5,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Pinneberg lag mit 37,51 Prozent sogar einen Hauch höher als fünf Jahre zuvor (37,04). Übrigens: Im Gegensatz zu gestern, wo die Sonne schien, regnete es am 26. Mai 2013 den ganzen Tag über.