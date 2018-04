RTV will mehr Hallenzeiten

Mitgliederversammlung offenbart: Einige Teams des Rellinger Turnvereins trainieren erst um 22 Uhr

von shz.de

24. April 2018, 16:00 Uhr

Donnergrollen gleich zu Beginn: „Wir brauchen mehr Hallenzeiten“, sagte Vorsitzender Sven Schubert während der jüngsten Mitgliederversammlung des Rellinger Turnvereins (RTV) im Turnerheim an der Hohlen Straße.

Schubert berichtete aber auch gleich in einem Atemzug, dass die Entwicklung des RTV insgesamt durchaus positiv verläuft. So betrug die Mitgliederzahl Anfang 2018 noch 1579. Inzwischen liegt sie bei 1616. Eine erfreuliche Entwicklung, die allerdings auch Probleme mit sich bringt. Die Ganztagsschule bereite den Vereinen Schwierigkeiten, da die Schulen die Sporthallen immer länger benötigen und die Vereine erst am Abend in die Hallen können, erklärte Schubert. Das sei gerade für die Kinder häufig zu spät. Die Erwachsenen trainieren teilweise erst um 22 Uhr. „Das ist Berufstätigen eigentlich nicht zuzumuten“, so der Vorsitzende.

Er befürchtet, dass sich die Situation weiter verschärfen wird. Denn der RTV ist „in“. Das zeigt die Entwicklung der Handball-Abteilung, die momentan mit 16 Jugendmannschaften am Start ist. Der Verein rechnet damit, dass es in einigen Jahren schon mehr als 20 Teams sind.

Immerhin hat sich zumindest die finanzielle Situation entspannt. Der RTV nahm 2017 etwa 445 800 Euro ein und hatte Ausgaben in Höhe von etwa 442 200 Euro. Das ergibt ein Plus von 3600 Euro. Ursprünglich hatte der Turnverein mit einem Minus von etwa 6000 Euro gerechnet. Der Verein geht aber nicht davon aus, dass 2018 erneut ein Überschuss zu erwarten ist. Schließlich stehen einige größere Baumaßnahmen an, unter anderem die Erneuerung des Belüftungssystems in der Schmidt-Schaller-Halle.

Zusätzliche Einnahmen verspricht sich der Verein von festen Partnerschaften mit Sponsoren, die für die regelmäßige Unterstützung mehr Möglichkeiten erhalten, beim RTV für ihr Unternehmen zu werben.

Schubert will zudem den Zusammenhalt im Verein stärken und dafür die Gastronomie in den Vereinsräumen verbessern. „Wir wollen ein spartenübergreifendes Angebot schaffen und den Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich unter dem RTV-Dach zu treffen, erklärte der Vorsitzende. Eine gute Nachricht für die Mitglieder hatte der stellvertretende Bürgermeister Eckhard Schlesselmann (CDU), der auf die Diskussionen um die weitere Nutzung des Vereinsgeländes einging. Weder die Gemeinde noch die Politik hätten die Absicht, dieses plattzumachen. „Im Gegenteil. Wir setzen uns für den Erhalt ein“, betonte der Verwaltungs-Vize. Nur Formsache waren die Vorstandswahlen. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für Anja Lüttschwager (zweite stellvertretende Vorsitzender), Niels Jensen (erster Kassenprüfer) und Ehrenrat Helmut Proft aus.