RTL-Supertalent: Feuerkünstler weiter

von René Erdbrügger

25. September 2018, 16:36 Uhr

Geschafft: Der Pinneberger Feuerkünstler Hannes Schwarz ist eine Runde weiter. Der 34-Jährige, der nach 2009 bereits zum zweiten Mal dabei ist, überzeugte die Jury beim RTL-Supertalent erneut. Aus den Händen von Dieter Bohlen erhielt Schwarz die begehrte Stern-Medaille. Jetzt heißt es weiter Daumen drücken. Am Ende aller Castingauftritte wählt die Jury aus den gekürten Kandidaten nochmal die Besten aus, die dann ins Finale einziehen. Sollte Schwarz dabei sein, ist er am 22. Dezember in der Live-Show in Köln zu sehen. Dann entscheiden die Zuschauer, wer Supertalent wird und die Siegprämie von 100 000 Euro einstreicht.