Kreis Pinneberg in Kürze : Rossmann von SPD bei Empfang geehrt ++ „Barmstedt dreht auf“ steigt unter 3G-Regel ++ Enttäuschung bei Kreisturnfest

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 22. November wichtig ist.

Pinneberg Am Christiansenweg sollen 26 Bäume fallen, um den Radweg zu verbreitern. Der Umweltausschuss hatte das Projekt abgelehnt, der Ausschuss für Stadtentwicklung will aber nicht auf Fördergelder in Höhe von 271.033 Euro verzichten. SPD und CDU hatten allerdings eine andere Lösung als den Christiansenweg angestrebt. Welche ist noch offen. Mehr dazu...

