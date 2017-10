Region Pinneberg in Kürze : +++ Rossmann hört auf +++ Haushaltskonsolidierungen in Wedel +++ Klimaschutz in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

Elmshorn 36 Jahre lang stand Ernst Dieter Rossmann ununterbrochen an der Spitze der Elmshorner SPD. Jetzt gibt der 66-Jährige den Parteivorsitz ab. Während der Mitgliederversammlung am kommenden Sonnabend wird der SPD-Bundestagsabgeordnete nur noch als Beisitzer für den Vorstand kandidieren. Das gab er gestern in Elmshorn bekannt. Als seine Nachfolgerin schlägt er die Landtagsabgeordnete Beate Raudies vor. Die 51-Jährige wäre damit in der 153-jährigen Geschichte der Elmshorner SPD die erste Frau an der Parteispitze. Rossmann bezeichnete den Personalwechsel als „Neubeginn“ für die Elmshorner SPD.

Wedel Im Zuge der Haushaltskonsolidierungen beschloss die Politik in Wedel Ende 2014, die Vollzeitstelle im Seniorenbüro der Stadt mit der Möglichkeit der Stundenreduzierung zu versehen. Anzuwenden allerdings erst dann, wenn Amtsinhaberin Gisela Rawald ausscheiden sollte. Die Verwaltung legt dem Sozialausschuss nun einen Beschlussvorschlag vor, den so genannten „KW-Vermerk“ zurückzunehmen.

Schenefeld Wie steht es in Schenefeld um den Klimaschutz? Aufschluss über die Wirkung der Maßnahmen gibt der Energiebericht 2017, der kürzlich veröffentlicht wurde. Im Rathaus wurde unter anderem der Stromverbrauch gemessen: Abgesehen von einem leichten Anstieg im Jahre 2014 ist der Stromverbrauch seit 2011 recht gleichmäßig gesunken. Der Verbrauch im Jahre 2016 lag um 25 Prozent unter dem Wert von 2011.

Ellerau Elf Jahre nach ihrer Gründung könnte sich die Wählergemeinschaft Aktives Ellerau (AE) in den kommenden Monaten auflösen. Grund ist das weiter rückläufige Interesse der Mitglieder, unter dem die Partei schon seit der Kommunalwahl 2013 spürbar leidet. Nach dem Rückzug des AE-Vorsitzenden Joachim Dose aus der Fraktion sitzen mit Bianca und Jörg Jessen aktuell noch zwei Mitglieder im Gemeinderat.

Kreis Pinneberg Das Angebot reicht von Trampolinspringen über Ausflüge in den Hochseilgarten Heist bis zum Trendsport Parkour: Zum 26. Mal hat der Kreissportverband (KSV) ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt. 17 Vereine von Wedel bis Barmstedt haben Angebote entwickelt, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche wenden, die nicht im Sportverein organisiert sind. Denn nächste Woche starten die Herbstferien.

Wedel/Barmstedt In der Wedeler Au hat sich die Lage entspannt: Die defekte Pumpe im Sperrwerk ist gestern ersetzt worden. Zuvor hatte eine Überschwemmung Feuerwehr und Technisches Hilfswerk fast drei Tage lang in Atem gehalten. Der Fall zeigt exemplarisch, wie gefährdet die Niederungen (Foto: die Offenau-Niederung nordöstlich von Barmstedt) in Schleswig-Holstein sind. Ohne Schöpfwerke würde ein Drittel des Landes immer wieder unter Wasser stehen. Doch die meisten der 342 Bauwerke sind in die Jahre gekommen.

Hamburg Bei den Verwaltungsgerichten in Deutschland sind in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 202.000 Asylverfahren eingegangen. Im gesamten 2016 seien es nur 182.000 gewesen, teilte die Sprecherin des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts, Anne Groß, am Montag mit. „Der Zuwachs von Asylverfahren ist schon enorm“, sagte sie. Mit Blick auf die aktuelle Situation fügte sie hinzu: „Nach unserem Eindruck sinken die Eingangszahlen.“ Der aufgelaufene Bestand an Asyl- und anderen Verfahren habe sich jedoch von 204.000 Ende 2016 auf 324.000 zum Ende des ersten Halbjahrs 2017 erhöht.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz fast verdreifacht. Gingen 2011 lediglich 522 Hinweise bei den Ermittlern des Landeskriminalamts (LKA) ein, waren es im vergangenen Jahr 1445. „Fast 90 Prozent der Meldungen kommen von Banken und Sparkassen“, sagt Silke Fischer, Leiterin des Dezernats 22, zuständig für die Bekämpfung von Geldwäsche. Seit Verschärfung der Vorschriften Ende 2015 reagieren Kreditinstitute bei ungewöhnlichen Geldflüssen schneller mit einer Verdachtsmeldung. Beim Blick auf die Statistik 2016 zeigt sich jedoch, dass ihre Trefferquote durchwachsen ist. Knapp die Hälfte der Verfahren (672) wurde eingestellt, die Banken lagen also falsch. Bei 264 Fällen gab es einen Verdacht, der sich jedoch nicht erhärten ließ. Begründet waren die Meldungen offenbar bei 259 Fällen, hier wird ermittelt, 45 weitere Verfahren hat das Finanzamt übernommen. 205 Verdachtsfälle sind noch offen.