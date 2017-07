Region Pinneberg in Kürze : +++ Rosengarten in voller Pracht +++ Leiche aus Wedel identifiziert +++ Brandstiftung in Ellerbek +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Ute Kordes 1 von 1

Sparrieshoop Der Rosengarten der Firma Kordes zeigt sich derzeit von einer seiner schönsten Seiten. „Trotz Starkregens in der vergangenen Woche blüht es überreich und es duftet herrlich“, berichtet Ute Kordes. Wer sich die Farbpracht aus der Nähe ansehen möchte, habe Tag und Nacht die Gelegenheit dazu. Ihr Panorama-Foto entstand laut Kordes aus einem Steiger heraus. „Die Mitarbeiter waren im Steiger, um Bäume zu schneiden. Diese Gelegenheit habe ich genutzt um mich hochfahren zu lassen.

Wedel Bei der weiblichen Leiche, die in der vergangenen Woche in der Feldmark in Wedel gefunden wurde, handelt es sich um die 83 Jahre alte Seniorin aus Wedel, die seit dem 21. Mai vermisst gemeldet war. Dies teilte die zuständige Polizeidirektion Bad Segeberg gestern mit. Die rechtsmedizinische Untersuchung habe ausschließen können, dass gegen die Seniorin Gewalt ausgeübt worden war. Sie starb eines natürlichen Todes. Die Polizei hatte nach dem Verschwinden der 83-Jährigen im Mai zunächst mit Hunden und einem Hubschrauber in Wedel nach der Seniorin gesucht. Diese Suche verlief damals jedoch erfolglos.

Ellerbek Die Kriminalpolizei Pinneberg hat gestern bekannt gegeben, dass die Lagerhalle, die am Sonnabend, 17. Juni, in Ellerbek abgebrannt war, in Brand gesteckt wurde. Der Schaden, der durch die Brandstiftung entstanden ist, hat eine Höhe von 2,5 Millionen Euro, wie die Beamten mitteilten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Geschehen dauern weiter an.

Pinneberg Der Rechtsstreit zwischen der Ende März fristlos gekündigten Leiterin des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg (KSP), Silkata Sahin-Adu, und der Kreisstadt ist beigelegt worden. Während einer Kammerverhandlung vor dem Arbeitsgericht Elmshorn ist es gestern zu einem Vergleich gekommen. Demnach bekommt die Ex-Werkleiterin, die auf Wiedereinstellung klagte, eine Abfindung von 15.888 Euro brutto plus drei Gehälter. Der Hauptausschuss muss darüber noch entscheiden.

Hamburg Bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Schleswig-Holstein sind nach deren Angaben dramatische Schilderungen von Kollegen über den G20-Einsatz in Hamburg eingegangen. „Das ist das Schlimmste, was ich als Bereitschaftspolizist erlebt habe...wir wurden vor allem so alleine gelassen“ – so zitierte die GdP am Montag einen Beamten. „In der Schanze habe ich einen Böller abbekommen, der mich komplett ausgeknockt hat“, berichtete ein anderer. „Über mehrere Tage Ruhezeiten von maximal drei bis vier Stunden! Wir können nicht mehr“, äußerte ein weiterer Polizist. „Ich habe tatsächlich Angst...“, gestand ein anderer.

Schleswig-Holstein Eine Kampfkandidatur sei es nicht gewesen, sagt Doris von Sayn-Wittgenstein, die nun anstelle des AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Nobis die Landesvorsitzende der Alternative für Deutschland ist. Durchgesetzt hat sie sich trotzdem gegen den ehemaligen Spitzenkandidaten, der die AfD bei der Landtagswahl im Mai mit 5,9 Prozent erstmals in den Landtag geführt hatte.

erstellt am 11.Jul.2017 | 06:00 Uhr