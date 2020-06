Helgoland : Rolf Johannesson: Muster-Admiral wegen fünf Todesurteilen gegen Widerstandkämpfer in der Kritik

Admiral Rolf Johannesson galt lange als Vorbild in der Marine – bis bekannt wurde, dass er 1945 fünf Helgoländer Widerstandkämpfer zum Tode verurteilt hatte.

von Cornelia Sprenger

09. Juni 2020, 17:00 Uhr

Helgoland | Auf Helgoland erinnern fünf Stolpersteine an fünf Widerstandskämpfer. Sie planten, im April 1945 ein Bombardement der Hochseeinsel zu verhindern – und wollten Helgoland friedlich an die Engländer übergeben. Dafür wurden sie von den Nazis hingerichtet.

Agnes Friedrichs

Auch die Flensburger Marineschule Mürwik erinnert an eine historische Persönlichkeit aus dieser Zeit. Nach Admiral Rolf Johannesson wurde ein Preis für hervorragende Jahrgangsabsolventen benannt, seine Büste steht in der Aula. Der spätere Oberkommandant der Flotte gilt als Gründungsvater der Bundesmarine und war bekannt dafür, sich mit maximaler Offenheit für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit einzusetzen.

2017 wurde jedoch öffentlich, dass Johannesson ein entscheidendes Detail zeitlebens verschwieg: Er war als Kommandant der Seeverteidigung Elbe-Weser im April 1945 für die Todesurteile gegen die Mitglieder der Helgoländer Widerständler verantwortlich.

Astrid Friedrichs wirbelte Staub auf

Astrid Friedrichs wirbelte 2010 mit der Veröffentlichung ihres Buches „Wir wollten Helgoland retten“ ordentlich Staub auf. Die heute 79-Jährige hatte sich lange für das Helgoländer Museum engagiert. Die Aufgabe, die Geschichte des Helgoländer Widerstands zu recherchieren, nahm sie sehr ernst. „Ich reiste durch die Bundesrepublik und traf mich mit den Angehörigen der Widerstandsgruppe“, erinnert sich die gebürtige Helgoländerin.

Bis ihr Buch erschien, hätten viele ältere Helgoländer die Widerständler als Verräter angesehen.

Doch selbst diese Menschen haben nach der Veröffentlichung gesagt, dass das Helden waren. Agnes Friedrichs

Offiziere wurden auf das Buch aufmerksam

Einige Jahre später wurden einige Offiziere auf das Buch aufmerksam. Agnes Friedrichs hatte Johannessons Namen als den des Unterzeichners der Urteile genannt – ohne um dessen Bedeutung für die Marine zu wissen. Damit wurde ein Aspekt von Johannessons Leben bekannt, von dem bis dahin niemand gewusst hatte: Seine Verantwortung für die Verurteilung der fünf Helgoländer Widerstandskämpfer.

In dem Verfahren waren weder eine Verteidigung noch auch nur eine Nacht zwischen Verkündigung und Vollstreckung des Urteils vorgesehen. Dabei war Johannesson bereits bewusst, dass der Krieg nicht mehr lange andauern würde.

Kritiker wollen, dass der Preis umbenannt wird

Nach dem Bekanntwerden dieser Fakten setzten sich mehrere Personen dafür ein, dass die Büste Johannessons aus der Marineschule verschwindet und der Preis, den die Marine-Offizier-Vereinigung verleiht, umbenannt wird. 2019 verfasste der Autor Jakob Knab einen offenen Brief, unterzeichnet etwa von Fregattenkapitän a.D. Dieter Hartwig, Hannes Heer, dem Ex-Kurator der Wehrmachtsausstellung und Helgolands Museumsdirektor Jörg Andres.

Rossmann schreibt einen Brief an die Verteidigungsministerin

Auch der Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst-Dieter Rossmann hat jetzt einen Brief mit einer ähnlichen Forderung geschrieben, an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. „Es gibt wahrlich bessere Vorbilder für junge Soldaten“, erklärt Rossmann. Und weiter:

In der Bundesmarine gilt Johannesson jahrzehntelang als Vorbild. Für mich ist das im Lichte der verschwiegenen Beteiligung an den schlimmen Urteilen aber nicht mehr haltbar. Ernst-Dieter Rossmann

Johannesson schwieg über die Todesurteile

Über seine Beteiligung an der Aburteilung der Widerstandskämpfer hat Johannesson in der Folgezeit geschwiegen, obwohl er sich in seinem autobiografischen Werk „Offizier in kritischer Zeit“ ausführlich mit dem Marine-Dienst unter den Nazis auseinander gesetzt hat. Seiner eigenen Darlegung zufolge war Johannesson bereits seit 1938 auf innere Distanz zu den Nazis gegangen.

Streit um die Bewertung Johannessons

Über die Bewertung Johannessons wird seit 2017 gestritten. Während die Einen dagegen protestieren, dass Johannesson als Namensgeber für einen Nachwuchspreis der Marine dient, relativieren die Anderen seine Rolle, indem sie die differenzierte Auseinandersetzung der Marine hervorheben. Dort werde die Vergangenheit Johannessons kritisch diskutiert.

In einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags heißt es, die Gebrochenheit der Biografie Johannessons ermögliche dem mündigen Staatsbürger in Uniform einen besseren Zugang zum Verhalten von Soldaten. Die bewusste Dekonstruierung der Person Johannessons zeuge von richtig antizipiertem Traditionsverständnis.

"Es ist höchste Zeit"

Insbesondere für die Helgoländer kann es jedoch laut Rossmann nicht verständlich sein, wenn der Verantwortliche für das „unmenschliche Urteil gegen die NS-Opfer von der Insel“ weiter als Vorbild behandelt werde.