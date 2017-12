Robin Hood als Held mit Humor

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Es ist nicht mehr lange hin bis zur Aufführung des Weihnachtsmärchens „Robin Hood“ aus der Feder von Ulrich Zaum: Am 8. Dezember öffnet sich der Bühnenvorhang in der Johannes-Schneider-Halle, Quickborner Straße 99 in Borstel-Hohenraden. Bis dahin übt das Ensemble des „Theotervereins Bossel-Hogenfiedel“ noch zweimal wöchentlich intensiv in der örtlichen Grundschule. „Unser Ensemble besteht aus zwölf theaterbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Der Älteste ist 57 Jahre alt, “ erläuterte Rabea Eller, die gemeinsam mit Susanne Brandis Regie führt. „Die meisten Darsteller haben bereits Theatererfahrung, es sind aber auch einige Debütanten dabei.“ Entdeckt hat das Stück Eller. Die Entscheidung, es auf die Bühne zu bringen, fiel gemeinsam im Ensemble, wobei das ausschlaggebende Kriterium der Spaßfaktor war, den es bot: Es ist ein lustiges Weihnachtsmärchen.



Intensive Probenarbeit und viel Engagement





„Wir halten uns im Großen und Ganzen an den Originaltext“, so die Regisseurin Eller. „Nur einige Passagen, die eigentlich gesungen werden müssten, haben wir verändert.“ Auswendig gelernt werden die Texte zu Hause. Die eigentliche Theaterarbeit aber findet bei den Proben statt. Wer als Außenstehender dabei zuschaut, dem fällt auf, wie engagiert und spielfreudig die Truppe ist: Sie gehen im Theaterspielen auf. Und sie möchten natürlich auch, dass das Weihnachtsmärchen ein Erfolg wird – und dafür geben sie alles. Wichtig ist den beiden Regisseurinnen, dass möglichst viel Fantasie in das Stück einfließt. Das schließt auch das Bühnenbild und die Kostüme ein, „die wirklich toll sind“, wie sie versichern. Das Theater verfügt über einen größeren Kostümfundus. Wenn neue hermüssen, werden sie von Mitgliedern genäht oder gekauft.

Der jüngste Darsteller in dem Weihnachtsmärchen ist der zehnjährige Max, der zum ersten Mal in einem Stück mitwirkt. Er verkörpert die Rolle des Griesgrams. „Ich spiele in zwei Szenen mit“, erklärt er. „Eine Szene ist mit Text, eine ohne.“ Ihm bereite es besonderen Spaß, gemeinsam mit anderen das Stück einzustudieren.

Hauptfigur des Weihnachtsmärchens ist, außer Robin Hood (Sebastian Dunse), Maid Marian (Finja Baumann) – ein Mädchen „frech wie Rotz und stur wie ein Stein“. Sie lebt bei ihrem Onkel Sir Richard at Lea (Ralf Dierkes). Eines Tages werden beide Opfer einer Verschwörung. Der gierige, korrupte Sheriff von Nottingham (Thorsten Werner) und sein hinterlistiger Gehilfe Jack Wiesel (Jacob Eller)wollen sich Sir Richards Schloss unter den Nagel reißen und werfen ihn in den Kerker. Da greift Robin Hood ein und rettet Marian. Nun will sie unbedingt Mitglied seiner Bande werden, doch dazu muss sie erst einmal mehrere Prüfungen bestehen. Ein tapsiger Bär (Cord Dreier), der tapfere Little John (Andreas Heppner) und der fröhliche Bruder Tuck (Michael Brochhagen) sind die Helden dieser Geschichte, in der auch Waffenlärm erklingt und Schwerter geschwungen werden.



Stücke des Autors auf großen Bühnen





Mit Witz und sprachlicher Finesse hat Ulrich Zaum einen „Robin Hood“ geschaffen, der durch seine Andersartigkeit und Feinheit noch eine zusätzliche Qualität gewonnen hat. Der Autor wurde 1954 in Wuppertal geboren. Er studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und Geschichte in Köln. Im Anschluss arbeitete er als Dramaturg in Wuppertal und Tübingen sowie als Hörspiellektor für den WDR. Seit 1987 schreibt er Theaterstücke, die an wichtigen Bühnen aufgeführt worden sind – unter anderem „Tür und Tor“ am Thalia Theater Hamburg 1991, „Der Glöckner von Notre Dame“ am Bayerischen Staatsschauspiel München 1996 und „Himmelsleiter“ am Hans-Otto-Theater Potsdam. Zaum ist außerdem als Drehbuchautor tätig.

Die Aufführungen finden am Freitag, 8. Dezember, und Sonnabend, 9. Dezember, jeweils um 17 Uhr, in der Johannes-Schneider-Halle statt. Am Sonntag, 10. Dezember, beginnt die Vorstellung um 16 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre zahlen vier, Erwachsene sieben Euro. Vorverkauf: Zeltverleih Bartik, Mühlenweg 21, und Rita Kühn, Quickborner Straße 42a in Borstel-Hohenraden.