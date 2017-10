Resonanz wie im Jubiläumsjahr

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

„Damit haben wir gar nicht gerechnet“, zeigte sich Kai Schnabel, Leiter des Black-Rose-Gospel-Chors, sichtlich überrascht beim Blick in die Marienkirche. Alle Bankreihen waren besetzt, und auch auf der Empore hatten zahlreiche Besucher Platz genommen, um beim Abschlusskonzert des Chors der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh dabei zu sein.

„Bei dem schönen, ja fast schon sommerlichen Wetter hatte ich damit gerechnet, dass deutlich weniger Leute kommen und viele die Chance nutzen, noch einmal die Sonne zu genießen und zu grillen“, sage Schnabel lachend. Doch über mangelnden Zuspruch konnte sich der Chor nicht beklagen. Etwa 250 Besucher waren in die Marienkirche gekommen und hatten sich für Musik statt gegrillten Würstchen entschieden. „Mit so einem Zuspruch haben wir gar nicht zu hoffen gewagt“, schwärmte auch Chorsprecherin Karin Deuticke-Thies. „Wir hatten so viele Besucher wie vor zwei Jahren bei unserem Jubiläumskonzert, und da war das Wetter deutlich schlechter.“

Die Chorarbeit des gesamten Jahres wurde am Sonntagnachmittag präsentiert. Während des Probenwochenendes im Oktober hatten die Sänger aber auch zahlreiche neue Stücke einstudiert. „Wir wollen unserem Publikum immer etwas Neues bieten“, erläuterte Deuticke-Thies. „Let me fly“ – im Original von Mike & the Mechanics, dem Musikprojekt des britischen Songschreibers und Genesis-Gitarristen Mike Rutherford, – „If you are happy“ und ein Medley mit „The Only Saints“, „I wanna sing“ und „Swing Low“ wurden neu ins Repertoire aufgenommen. Das Medley wurde dabei als Kanon mit dem Publikum gesungen. „Das war ein echter Singwettstreit“, sagte Deuticke-Thies lachend. „Die Stimmung war super und die Zuschauer haben auch super mitgemacht. „Das war ein tolles Hin-und-Her-Spiel mit dem Publikum.“

Sowohl für die Besucher als auch die Sänger war die musikalische Unterstützung neu. Support gab es von Theresa Schnabel an der Violine, Michael Bügling (Percussion), Maik Wellendorf an der Gitarre und Thorben Modi am Bass. „In der Form haben wir bisher nicht mit einer Band gearbeitet. Vor allem die Gitarre war neu für uns und hat für neue Einflüsse gesorgt und einige Songs deutlich verändert“, stellte Deuticke-Thies nach dem Konzert fest. Viele Stücke seien – so wie auch vorher geprobt – deutlich rockiger geworden. „Das war für uns ein neues Erlebnis, und wenn ich das Feedback der Zuhörer richtig wahrgenommen habe, kam es richtig gut an.“ Das Publikum wurde immer wieder zum Mitsingen und Mitmachen animiert – bis zum letzten Stück. Mit „Think of me“ aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber endete das Jahreskonzert der Black Roses. Der Chor stimmte das Lied im Altarraum an, marschierte damit aus und bildete vor der Kirche ein Spalier, um die Besucher zu verabschieden. „Viele haben mitgesungen und super mit uns interagiert. Das war ein super Abschluss, der wohl nicht nur dem Chor unglaublich viel Spaß gemacht hat.“, bilanzierte Deuticke-Thies. Anschließend gab es reichlich Zeit für Glückwünsche für einen erfolgreichen Konzertabend und zum Klönen.

Zwei Auftritte stehen für den Gospelchor in diesem Jahr noch an. Die Sänger von Black Rose werden bei der Weihung der neuen Kirche singen, und auch beim lebendigen Advent werden die Sänger am Mittwoch, 6. Dezember, in der neuen Hasloher Kirche auf der Bühne stehen.