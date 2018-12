Repair-Café – ein Erfolgsmodell

Halstenbeker Institution feiert zweijähriges Bestehen / Unterstützung durch Bürgermeister von Rüden / Neue Mitstreiter stets willkommen

12. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Das Repair-Café Halstenbek – der Name ist Programm. Reparieren von defekten Alltags- und Gebrauchsgegenständen, anstatt wegzuwerfen. Und das in einer Selbsthilfewerkstatt. Es sind alles ehrenamtliche Helfer, versteht sich. Zudem setzen in der Baumschulengemeinde Organisator Rainer Bornholdt und seine Mitstreiter auf die Integration der Neubürger. Sprich: Die Flüchtlinge können ihr Geschick ebenfalls einbringen. Seit zwei Jahren besteht die Institution. Das wurde entsprechend gefeiert.

Die Idee und Initiative begann auf Bundesebene 2002 – mit den Reparaturtagen im Kempodium in Kempten. Ein Vorbild für die Halstenbeker? Sicherlich. Es läuft gut, das Angebot wird angenommen. Es ist auch ein Treffpunkt zum Austausch, zum Kennenlernen, zum Freundschaften schließen. Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) weiß das zu schätzen und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, persönlich vorbeizuschauen.

Bornholdt war angetan: „Er hat uns besucht und war begeistert von der Initiative und dem freudigen Einsatz unseres Reparatur-Teams. Ihm gefiel ebenfalls die entspannte Atmosphäre und der angeregte Klönschnack unter den wartenden Gästen, an dem er sich auch gern beteiligte.“

Bornholdt war als Organisator nicht nur vom reibungslosen Ablauf begeistert. Er begrüßte auch weitere neue Helfer für das Team. „Zum Beispiel Jobst Böhning aus Halstenbek. Er wollte nur einmal hereinschauen, wie das so abläuft. Dann hat er sich spontan an die Arbeit gemacht und als Allroundtalent einer Puppe zu neuer Beweglichkeit in Kopf, Armen und Beinen verholfen“, zeigte sich der Teamleiter begeistert von dessen Engagement.

Bornholdt will mit dem Repair-Café ein Zeichen setzen. „Das Motto lautet seit jeher: wider der Wegwerfgesellschaft und für nachbarschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe bei der Reparatur von Haushaltsgegenständen, technischen Geräten, Fahrrädern und Klamotten sowie Ähnliches.“ Jugendliche gleichermaßen wie Senioren würden in entspannter und lockerer Atmosphäre schnacken und werkeln und sich währenddessen bei Kaffee, Tee, Keksen und Kuchen stärken.

Wie das Repair-Café vor Ort entstand? Im Herbst 2016 fing alles in Pinneberg und Elmshorn an. Das war für Bornholdt und Co. Inspiration genug, an einem Plan zu tüfteln, auch in der Baumschulengemeinde eine Reparaturwerkstatt einzurichten. „Angetrieben wurde die Umsetzung der Idee vornehmlich durch den Leiter des Jugendzentrums JubA 23, Freimut Falk“, führte Bornholdt im Gespräch mit unserer Zeitung aus. Schnell hätten sich die Initiative „Willkommen in Halstenbek“, die Ideenwerkstatt und der Diakonieverein Migration mit den Mitarbeitern des JubA23 zusammengeschlossen, um als Kooperationspartner die Idee schließlich ab Dezember 2016 auch tatsächlich umzusetzen.



14 Frauen und Männer im Einsatz





Und die Gegenwart? Das ehrenamtlich arbeitende Reparatur-Team ist 14 Personen – Männer und Frauen – stark. Die Helfer kommen überwiegend aus Halstenbek und gehen stets mit Freude und Motivation ans Werk, wenn gebastelt, genäht, gelötet, geschnitten und gesägt wird. Es werde klar, führt Bornholdt weiter aus, „dass das Konzept und das Team gut bei den Bürgern ankommt, wenn auf die auf ansehnlichen Ergebnisse zurückgeblickt wird. In den vergangenen zwei Jahren sind etwa 200 Reparaturen als Aufträge auf dem Tisch des Repair-Cafés gelandet, wobei das Team bei den Reparaturen auf eine Erfolgsquote von etwa 65 Prozent zurückblicken kann.“

Der Erfolg hat besonders einen „Vater“: Erfahrung. „Die Besetzung des Teams besteht aus ehrenamtlichen Experten. Sie sind Mitarbeiter und Pensionäre aus Handwerk, Elektro und Elektronik, Fahrrad, IT, Telefon, Mechanik, Hand- und Näharbeiten, Handy sowie Basteleien“, sagt Bornholdt.

Der Teamchef, der vor seiner Pensionierung als Fernmeldetechniker tätig war, hält die Gruppe zusammen. Er organisiert Treffen, macht Werbung und packt selbst mit an, besonders bei Rädern.

Zu finden ist das Repair-Café in der Bahnhofstraße 22 im Jugendzentrum JubA 23, gegenüber vom S-Bahnhof Halstenbek. Geöffnet ist am ersten Mittwoch des Monats zwischen 16 und 19 Uhr, außer in den Sommerferien. Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 2. Januar, 6. Februar und 6. März 2019.