Rentnerin wehrt sich gegen Kriminellen

von Florian Kleist

11. April 2018, 15:37 Uhr

Er hatte es auf die Handtasche einer Rentnerin abgesehen. Doch stattdessen landete ein Krimineller auf der Elmshorner Polizeiwache.

Es war Dienstag, kurz vor 19 Uhr, in der Elmshorner Marktstraße: In Höhe eines Eiscafés versuchte ein Mann, der 70 Jahre alten Frau die Tasche zu entreißen. Doch die Seniorin setzte sich zur Wehr. Der Mann gab auf und flüchtete. Die Frau stürzte. Anhand der Personenbeschreibung einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Streife des Polizeireviers Elmshorn den Mann wenig später festnehmen. Der 23-jährige Elmshorner gab die Tat zu. Die Frau klagte über Schmerzen in Arm und Schulter und kam vorsorglich ins Krankenhaus.