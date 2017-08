Ärger über Papiercontainer : Rellinger sind empört

vergrößern 1 von 2 Foto: pt 1 von 2

Rellingen | Bestellwut bei Amazon, Zalando & Co. Jürgen Klein ist empört. Der Rellinger mit Wohnsitz am Korkwisch schimpft über unhaltbare Zustände am Papier-Containerstandort Ellerbeker Weg hinter der Feuerwache. Ihn nerven Berge von willkürlich entsorgten Kartons, durchweicht durch den Regen. Abgelegt, weil die Container überfüllt sind und nach seiner Meinung zu selten geleert werden. Der 77-Jährige richtet einen Hilferuf an das Ordnungsamt im Rathaus Rellingen. „Ich habe der zuständigen Mitarbeiterin die Situation geschildert. Mir wurde lediglich mitgeteilt, dass das Problem momentan nicht gelöst werden kann. Der Auftrag zur Entsorgung ist an die GAB vergeben“, berichtet Klein.

GAB – das ist die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung des Kreises Pinneberg. Die Mitarbeiter kümmern sich darum, dass einmal in der Woche die Container geleert werden und der Platz sauber gehalten wird. Warum klappt es zurzeit nicht in Rellingen? Michaela Warnecke ist das Problem bekannt. „Wir beobachten das seit zwei Wochen. Es sieht wirklich schlimm aus“, gibt die Sachgebietsleiterin Ordnung, Gewerbe und Personenstand im Fachbereich Bürgerservice unumwunden zu. Dass Handlungsbedarf besteht, weiß Warnecke. Bei der GAB nachgefragt, erhielt die Verwaltungsmitarbeiterin folgende Antwort: „Es hat – wie bereits vermutet – in den vergangenen Wochen personelle Engpässe aufgrund von Urlaub und Krankheit bei der GAB gegeben. Dort wurde mir auf telefonische Nachfrage bestätigt, dass man mit der Reinigung der Standorte teilweise noch in Verzug ist. Die Leerungsintervalle werden aktuell wieder eingehalten.“

Warnecke nimmt im gleichen Atemzug auch die Bürger in die Pflicht: „Ist ein Container voll, ist das Entsorgen auf der Anlage nicht erlaubt und wird mit einem Bußgeld geahndet.“ Fakt sei aber auch, dass Kommunen zusehends Papiercontainer abbauen. Auch in Rellingen. Beispielsweise sei in der Vergangenheit der Papiercontainer am Ortsausgang Ellerbeker Weg beseitigt worden. Nur die Glasentsorgung ist noch möglich. Doch den Bürgern bleibt laut Warnecke eine Alternative: „Es gibt für Papier eine Blaue Tonne mit 120 Litern Füllmenge. Kostenlos. Alle vier Wochen wird der Behälter geleert.“

von Dietmar Vogel

erstellt am 24.Aug.2017 | 14:00 Uhr