Europäische Union : Rellinger im Einsatz für das „Superprojekt EU“

Jan-Martin Frie ist Wirtschaftsanalyst in der Denkfabrik der EU-Kommission: Er wusste schon früh, wo er hinwill.

von Sabrina Lincke

26. Februar 2018, 10:00 Uhr

Rellingen | Der Flieger aus Brüssel landet mittags in Hamburg mit zweistündiger Verspätung. Das nimmt Jan-Martin Frie gelassen und terminiert seine Treffen um. Der 32-jährige ist geübt darin, flexibel zu reagieren. Das muss er täglich – von Berufs wegen. Denn Frie ist Vordenker. Der junge Wirtschaftsanalyst arbeitet in einem Thinktank, in dem Europäischen Zentrum für politische Strategie (European Political Strategy Centre, EPSC). Er und seine Kollegen sind dem EU-Kommissionschef Jean Claude Juncker direkt unterstellt.

Bezahlt werden die Mitarbeiter dafür, dass sie Empfehlungen und Strategien zur zukünftigen Wirtschaftsausrichtung – zum Klimaproblem, zur Flüchtlingsproblematik oder zur Sozialpolitik – der EU erarbeiten. Dabei sind sie unabhängig: „Wir werden nicht durch Regeln oder Hierarchien gebremst, sind nicht Teil des legislativen Prozesses. Wir dürfen weiterdenken“, sagt Frie. Chefin des internationalen kreativen Haufens ist die Deutsch-Schwedin Ann Mettler, die auf die intellektuelle Freiheit ihrer 25 klugen Köpfe und nicht auf deren Konformität setzt. Der Rellinger Frie lacht: „Wir sind in diesem Brüsseler Komplex die Verrückten.“

Frie war kein Nerd, Hochbegabter oder Überflieger. Er hatte eine Realschulempfehlung, konnte sein Abi in Thesdorf trotzdem ohne Probleme richtig gut abschließen und ist immer noch Teil seiner Grundschulklassen-Clique. Aber er war schon als Heranwachsender mutig, streitbar und politisch interessiert. Bis heute hat sich das nicht verändert. Auch seine Affinität zu Zahlen ist geblieben. Mit 16 ging er als Austauschschüler in die USA: „Das Land fasziniert mich sehr. Da habe ich das erste Mal wirklich begriffen, wie entscheidend die Familie und die Sozialisation für die eigene Entwicklung ist.“ Für seinen Zivildienst 2005 hat er sich dann das Kontrastprogramm zur gutsituierten amerikanischen Gastfamilie gesucht: ein Waisenhaus in Südafrika. Frie war durch die Erlebnisse dort so geschockt, dass er nach seiner Rückkehr gemeinsam mit Freunden die Hilfsorganisation „Go Ahead“ gründete, die immer noch erfolgreich arbeitet.

Dann folgte das Wirtschafts- und Politikstudium in Kiel inklusive eines Studienjahres in Frankreich und der Master in European Economic Studies in Brügge. „Während des Studiums hab‘ ich Gas gegeben. Ich wollte mich unbedingt für dieses Superprojekt EU einsetzen“, so Frie. Nach einem Praktikum bei der EU-Kommission befasste sich der Analyst in einem Forschungsinstitut mit Börsenregulierungen und dem Handel von Finanzprodukten. „Da ist man auf mich aufmerksam geworden und hat mich zum EPSC geholt, als es vor vier Jahren mit Leuten von außerhalb ganz neu zusammengesetzt wurde.“

Aktuell ist im EPSC die Digitalisierung ein großes Thema. „Deutschland hat alles verschlafen“, kritisiert Frie. „Hier versteht man nicht, dass sich unser gesamtes Leben verändern wird.“ Ein paar der aktuellen Probleme, deren Analyse im Auftrag von und für Juncker und sein Kabinett bearbeitet werden, seien momentan Themen wie: der allgemeine Niedergang der Produktivität, europäische Einlagensicherungssysteme, der Europäische Währungsfonds oder auch die nicht vorhandene Batterien-Produktion in der EU. „Beispiel: Wenn VW auf Elektromobilität umstellt, haben sie keine Batterien aus eigener Produktion. So verzichten sie auf Wertschöpfung. Es gab in Brüssel deswegen auch schon einen Runden Tisch mit führenden Autoherstellern“, erklärt Frie.

Sein europäisches Vorzeigeland sei Schweden. Aber: „Die schönste Stadt in Europa ist und bleibt Hamburg.“ Und da muss der Rellinger jetzt auch schon wieder hin. Zurück nach Fuhlsbüttel. Diesmal, um seine Verlobte abzuholen. Die tschechische Juristin lebt in London. Ihr Flieger hat keine Verspätung.