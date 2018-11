Region Pinneberg in Kürze : +++ Rellingen: Lindenallee-Bäume nicht zu retten +++ Tierfriedhof für Elmshorn +++ Glyphosat-Verbot in Bönningstedt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

01. November 2018, 06:00 Uhr

Rellingen Aufschrei und Protest waren nicht zu überhören: Als im Juli 2013 erstmals im Pinneberger Tageblatt über eine mögliche Fällaktion der historischen Linden auf dem Rellinger Friedhof berichtet wurde, lagen die Nerven blank. Doch die laut Planungsunterlagen der Kirche um 1838 gepflanzten Linden – andere gehen von einem Datum um 1900 aus – schwächeln. Der Pilz nagt an den Stämmen. Manfred Heitmann, der damalige Chef des historischen Rellinger Friedhofs, sagte vor Jahren gegenüber unserer Zeitung: „Ich möchte nicht, dass der nächste Baum umfällt und etwas passiert.“

Elmshorn Sie sind treue Gefährten und gehören zur Familie. Sind sie nicht mehr da, ist der Schmerz groß. Oft hilft ein Ort für Trauer und Erinnerung. Den gibt es bald ganz in der Nähe: Elmshorn bekommt einen Tierfriedhof. Das haben die Mitglieder des städtischen Ausschusses für kommunale Dienstleister am Montag einstimmig beschlossen. Erste Bestattungen sollen im Frühjahr 2019 möglich sein. Künftig können die Elmshorner ihre verstorbenen Tiere auf dem Gelände des städtischen Friedhofs an der Stabeltwiete in Kölln-Reisiek beerdigen. Ein rund 2000 Quadratmeter großes Areal in der Nähe des Eingangsbereichs ist dafür vorgesehen.

Bönningstedt Während der jüngsten Sitzung des Bönningstedter Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz sorgte ein Antrag der CDU-Fraktion bei den anderen Ausschussmitgliedern für Stirnrunzeln. Inhalt des Antrags war der Verzicht auf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zum Schutz von Menschen und Insekten im Gemeindegebiet auf öffentlichen und gemeindeeigenen Flächen. Mit fünf Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung wurde der Antrag verabschiedet.

Holm Die Ereignisse des Schuljahres haben die 126 Mädchen und Jungen, die die Heinrich-Eschenburg-Schule musikalisch vertont. Zusammen mit den Minimusikern nahmen die Schüler ihre eigene CD auf. Das Werk „Das singende Klassenzimmer – mit der HES durch das ganze Jahr“ soll ab Mitte November fertig produziert sein und dann an die Schüler verteilt werden. Auf dem Weihnachtsbasar der Schule am 30. November wird das Album mit 14 Stücken zum Verkauf

Hamburg Deckel drauf am Hauptbahnhof? Mit einer spektakulären Idee möchte die Initiative „Altstadt für alle“ im Herzen Hamburgs eine Park- und Freizeit-Landschaft schaffen. Die Vision des Architekturbüros ReichwaldSchultz sieht vor, über die Gleise an der Südausfahrt ein Dach zu spannen und dieses mit einem „grünen Teppich“ zu versehen. „Dieser Park soll Bahnhof, Museum, Stadt und Bibliothek verbinden“, sagte Marc-Philip Reichwald.

Schleswig-Holstein Einer von zwei redundanten Zwischenkühlern im Kraftwerk Brunsbüttel musste untersucht werden. Nach einem Hinweis auf ein Leck in einem Betriebskühlkreis, ist dieser inspiziert worden. Von den 1148 Kühlerrohren des Wärmetauschers waren zwei defekt. Die undichte Stelle im Kühler hatte keine Auswirkung auf die Funktion des Wärmetauschers. Für den Zeitraum der Inspektion und Sanierung wird ein zweiter, paralleler Kühler für die Kühlung genutzt. Die Anzahl der noch betriebenen Kühlstellen ist im aktuellen brennelement- und brennstabfreien Nachbetrieb bereits verringert.