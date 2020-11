Zeugen gesucht : Rellingen: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Wohnungseinbruch

Die Täter wollten am Freitag (13. November) in eine Wohnung in der Schwanenstraße einsteigen.

von Felisa Kowalewski

16. November 2020, 14:45 Uhr

Rellingen | Versuchter Einbruch am frühen Abend: In der Rellinger Schwanenstraße wollten Unbekannte am Freitag (13. November) in eine Wohnung einbrechen. Es blieb bei dem Versuch. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Sie sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt

Demnach wollten die Täter gegen 17.30 Uhr in die Wohnung einsteigen. Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt nun in dem Fall und bittet um Hinweise von Personen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 an die Kriminalpolizei wenden. Die Pinneberger Polizei weist darauf hin, dass sie am Dienstag (17. November) nur eingeschränkt telefonisch erreichbar ist.