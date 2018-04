Rellingen kompakt auf einen Blick

Bürgerstiftung stellt zweite Auflage des Familienwegweisers vor / 84 Seiten mit zahlreichen Fakten / Kosten: 4700 Euro

von Dietmar Vogel

06. April 2018, 16:00 Uhr

Die Gemeinde Rellingen und die Babys: Da geht was. 2014 gab es 105 Geburten, 125 im Jahr 2015, 136 in 2016 und im letzten Jahr 129, davon 62 Mädchen und 67 Jungs – Anja Radtke, Vorsitzende der Bürgerstiftung Rellingen, sieht die Zahlen. Und fühlt sich bestätigt: Die zweite Auflage des „Rellinger Familienwegweisers“ nach 2012/2013 war längst überfällig. Die Broschüre wurde gestern im Beisein von Bürgervorsteher Henry Behrmann (CDU) und Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) im Rathaus vorstellt.

Etwa 14 700 Einwohner bei etwa 7500 Haushalten mit quirligem Nachwuchs inklusive 600 Kita-Kindern – der Bedarf und „Hunger“ nach Informationen, wo was in der Baumschulengemeinde ist, dürfte riesig sein. Davon sind Radtke, Dr. Christoph Rind, Geschäftsführer der Bürgerstiftung, und Stiftungsbeirat Klaus Parusel überzeugt. Auf 84 Seiten können sich besonders Neubürger aus einem Füllhorn an Fakten bedienen.

Ob Details für die junge Familie zu den Themen Gesundheit, Kindertreff und Familienbildung oder die Oma-Zentrale, Hintergründe über Kitas, Schulen und Betreuungs- sowie Freizeitangebote, Einrichtungen und Tipps im Allgemeinen – die gesammelten Fakten in der kompakten Broschüre sind laut Radtke einmalig im Kreis Pinneberg und ein perfekter Wegbegleiter von der Geburt über die Kita bis zur Schule.

Die Auflage wurde um 1000 Exemplare auf 2500 insgesamt erhöht. Die Kosten: 4700 Euro. Für Dorathea Beckmann, Gleichstellungs- und Familienbeauftragte der Gemeinde, eine gerechtfertigte Entscheidung – auch im Zeitalter von digitalen Medien zur Infobeschaffung: „Die Papierform ist immer noch gefragt, weil zahlreiche Einrichtungen einfach nicht bekannt sind.“

Beckmann hat gemeinsam mit der Grafikerin und Beiratsmitglied Sabine Kuhls-Dawideit etwa ein Jahr an der Aktualisierung der Broschüre mit frischem Layout gearbeitet. Gemeinsam mit Gaby Büttner und Birgit Hoffmann als emsiges Recherche-Team wurden unter anderem Adressen, Telefonnummern und Namen aktualisiert.

Dass die Broschüre von gestern bereits heute überholt sein dürfte, dessen sind sich alle bewusst. Deshalb zögerte Verwaltungschef Trampe gestern nicht zu betonen, dass in der Verwaltung die Verantwortung für eine stete Online-Aktualisierung liegt. Die Broschüre wird Neubürgern und jungen Eltern zugeschickt und liegt unter anderem im Rathaus aus.



Das aktuelle Vermögen der Bürgerstiftung brachte im Jahr 2017 lediglich einen Zinsertrag von 1200 Euro. Um weiter projektbezogene Hilfe leisten zu können, kann die Stiftung aber auf Spenden in Höhe von 22 000 Euro aus 2017 zurückgreifen. Das teilte Geschäftsführer Christoph Rind mit.



