Region Pinneberg in Kürze : +++ Rekordteilnehmerzahl bei A. Beig-Fahrradtour +++ Kartenvorverkauf für Elbphilharmonie und Laeiszhalle startet +++

Elmshorn/Pinneberg Mehr als 1000 Leser haben gestern an der Fahrradtour des A. Beig-Verlags teilgenommen. Ein neuer Rekord. Mehr als 700 Leser des Pinneberger Tageblatts waren vom Haupthaus in Pinneberg gestartet – in Elmshorn traten gestern mehr als 300 Radler in die Pedale. Das gemeinsame Ziel: der Flugplatz in Heist. „Das Wetter in Deutschland ist immer das falsche“, scherzte Paul Wehberg, Geschäftsführer des A. Beig-Verlags, der in Pinneberg persönlich den Startschuss für die Radtour des Verlags gab. Hatte es im vergangenem Jahr noch geregnet, strahlte die Sonne gestern mit den Radlern um die Wette.

Pinneberg Künstler und Besucher haben die 15. Auflage des Pinneberger Kleinkunstfestivals gelobt. "Es macht richtig Bock hier zu spielen. Hamburg steht für uns für Rock’n’Roll und da passen wir mit unserer Show genau hin“, freute sich Andy Giroux vom kanadischen Comedy-Duo „The Lol Brothers“. Insgesamt traten an den zwei Tagen des Festivals 13 Künstler aus sieben Nationen in der Innenstadt auf.

Barmstedt Ein gelungenes Lauffest haben Organisatoren und Sportler des 13. Barmstedter Stadtlaufs gestern bei strahlendem Sonnenschein gefeiert. „Für die Läufer war es teilweise zu warm, für die Helfer und Zuschauer aber genau richtig“, berichtete Organisationschef Holger Ray vom Barmstedter MTV (BMTV) nach dem Kinderlauf über 1000 Meter.

Uetersen Das hat es bei der Uetersener Schützengilde von 1545 noch nicht gegeben: Die Gilde hat keinen neuen König, sondern mit Thomas Dohrn ihren ersten Kaiser. Beim Traditionsschießen auf den Gildevogel wurde zudem Joachim Nothse der erste und Ralf-Joachim Schaar der zweite Ritter.

Wedel Sieben Mann kamen 1947 zur Gründungsversammlung. Zur 70-Jahrfeier des Kleingärtnervereins Moorrege versammelten sich jetzt etwa 45 Freizeitgärtner. 75 sind es insgesamt, die heute auf 30030 Quadratmetern 41 Parzellen bewirtschaften. Die kleinste davon misst 342, die beiden größten jeweils 800 Quadratmeter Gartenfläche. 60 Euro Pacht werden pro Jahr für das Hobby fällig. Zur Gründerzeit vor 70 Jahren waren es eineinhalb Reichspfennige pro Quadratmeter. Um die 500 Kleingärtner gab es damals.

Schenefeld 50 Läufer haben sich beim achten Schenefelder Spielefest mit drittem Inklusionslauf beteiligt. Nachdem Christian Nahrwold vom Schenefelder Partnerclub den Startschuss gab, setzten sie sich in Bewegung und zeigten sich von ihrer sportlichsten Seite. Beim Lauf gab es insgesamt mehrere Durchgänge. „Das Fest hat sich in Schenefeld etabliert“, freute sich Bundesverdienstkreuzträger Nahrwold.

Quickborn Zur Jahreshauptversammlung traf sich vor Kurzem der Quickborner Kulturverein im „Kamphuis“. Dort gab der Vorsitzende Johannes Schneider einen Rückblick auf vergangene Aktivitäten und einen ersten Ausblick auf das Jahr 2018. Schneider begrüßte die rund 20 Mitglieder und Gäste und verlas nach der Entlastung des Vorstands seinen Bericht über die Arbeit des Kultur-Vereins im zweiten Jahr seines Bestehens. Er hielt einen Rückblick auf die Aktivitäten seit der Gründung 2016 und erinnerte an das erste Auftreten in der Öffentlichkeit mit dem „Markt der Möglichkeiten“ im April 2016.

Hamburg Neue Saison, neue Chance: Heute beginnt der Einzelkartenvorverkauf für die Konzertsaison 2017/2018 in Elbphilharmonie und Laeiszhalle. Ab 10 Uhr sind die begehrten Karten an mehr als 40 Vorverkaufsstellen in der Metropolregion Hamburg sowie online unter www.elbphilharmonie.de erhältlich. Hamburger haben dabei einen Heimvorteil: Sie können ihr Wunschticket direkt an den Vorverkaufsstellen kaufen, während die Tickets online bis zum 1. Juli nur vorbestellt werden können. Gehen mehr Bestellungen ein als Karten verfügbar sind, entscheidet das Los.

Schleswig-Holstein Eine neue Pflegeberufekammer soll in Schleswig-Holstein für nachhaltige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der über 25000 Pflegefachkräfte sorgen. Seit November ist in Neumünster ein von Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) zuvor benannter, ehrenamtlich arbeitender, Einrichtungsausschuss damit beschäftigt, die Adressen der gesetzlich verpflichteten Mitglieder einzuholen und die im März 2018 geplante erste Kammerwahl vorzubereiten. Doch bei den Pflegefachkräften im Land regt sich gegen die Jagd nach ihren Adressen heftiger Widerstand.