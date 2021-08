Kreis Pinneberg in Kürze : ++ Reiterhofmordprozess wird fortgesetzt ++ Lokführerstreik beendet ++ Sparzwang in Wedel ++ Glück bei Feuer ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 13. August wichtig ist.

13. August 2021, 04:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Barmstedt Die Neue ist eine Altbekannte. Mit Astrid Reumann übernimmt die bisherige Konrektorin die Leitung der Barmstedter James-Krüss-Schule (JKS). Nach dem Abgang der bisherigen Schulleiterin Anke Bothe musste die Stelle neu besetzt werden. „Ich habe mich nur beworben, weil diese Stelle vakant war. Ich hätte mich nie an einer anderen Schule beworben, um Schulleiterin zu werden. Mit dieser Schule aber fühle ich mich besonders verbunden“, erklärte Reumann.

Pinneberg Ob es nun die Löwenkisten mit Spielzeug auf vielen Pinneberger Spielplätzen sind, die Unterstützung bedürftiger Menschen während der ersten Phase der Corona-Pandemie, der Bolzplatz beim Jugendtreff Komet oder ein Theaterabend für Senioren aus den Pinneberger Seniorenheimen – mit dem Benefiz-Golfturnier sammeln die Pinneberger Lions jedes Jahr die notwendigen finanziellen Mittel. Am Sonnabend, 28. August, steht die 25. Auflage auf der Golfanlage Gut Wulfsmühle an. Mehr dazu lesen Sie hier.

Quickborn Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Quickborner Reiterhof-Pächters André Piontek ist gestern nach einer Sitzungspause von mehr als drei Wochen fortgesetzt worden. Vor dem Landgericht angeklagt ist mit Jens P. sein Geschäftspartner und langjähriger Freund. Ihm wird zur Last gelegt, das zum Tatzeitpunkt am 29. Juni 2020 offenbar arglose Opfer heimtückisch mit zwei Schüssen in den Hinterkopf getötet zu haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schenefeld Der Kreis Pinneberg hat sein Einverständnis gegeben: Die DRK-Kleiderkammer darf ihren Betrieb im Borgfelde 3 wieder aufnehmen. Die Räumlichkeiten hatte sie von der Lebenshilfe Schenefeld bis Ende 2022 angeboten bekommen, nachdem sie wegen eines Wasserschadens aus der Altonaer Chaussee ausziehen musste. Doch weil auf dem Grundstück am Borgfelde eine Veränderungssperre liegt, bedarf es der Zustimmung von Stadt und Kreis. Die Stadt Schenefeld hatte ihr Okay sofort gegeben, der Kreis zog jetzt nach.

Kreis Pinneberg Im März hat er sich beim Wendepunkt angemeldet, um einen Therapieplatz zu bekommen. Der Mitarbeiter hatte ihn allerdings schon gewarnt: Wer freiwillig seine Neigung zu Kinderpornografie behandeln lassen will, muss warten. Wer mit einer richterlichen Weisung komme, finde schnell einen Platz. Also war dieser Teil des Urteils ganz im Sinne von Dieter L.: Die Amtsrichterin erlegte ihm auf, sich beim Wendepunkt um Therapie und Prävention zu bemühen, damit er von seiner illegalen Leidenschaft loskommt. Dazu verhängte sie sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Zahlung in Höhe von 500 Euro an den Kinderschutzbund.

Wedel Die Rollandstadt ist hoch verschuldet. Bei einem Minus von 10 Millionen Euro in der Kasse stehen alle Ausgaben der Stadt auf dem Prüfstand. Auch der Sozialausschuss musste sich auf seiner jüngsten Sitzung mit den Sparvorschlägen auseinandersetzen, die die Verwaltung sowohl für soziale Einrichtungen als auch fürs städtische Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit ausgeguckt hatte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Elmshorn Glimpfliches Ende eines Brands in Elmshorn: Die Feuerwehr ist am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Niedernmoorstraße gerufen worden. Ein 57 Jahre alter Mann hatte nach Angaben der Polizei einen Schwelbrand bei Dacharbeiten verursacht. Wie Feuerwehrsprecher Michael Bunk mitteilte, unternahmen die Bewohner eigene Löschversuche während eine Zeugin wegen der Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmierte. Mehr lesen Sie hier.

Kreis Pinneberg Im Kreis Pinneberg sind seit Beginn der Corona-Pandemie die meisten Infektionen in Schleswig-Holstein registriert worden. Wie die Landesmeldestelle am Donnerstag, 12. August, mitteilte, haben sich bislang 11.168 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl ist im Vergleich zum Vortag um 28 angestiegen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen soll, lag damit im Kreis Pinneberg bei 58,5. Mehr dazu lesen Sie hier.

Uetersen Von der Erzeugung bis zur Verwertung – geht es nach Jan Philipp Albrecht (Grüne), Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, dann soll sich die Landwirtschaft im nördlichsten Bundesland stärker als bislang zum Ökolandbau bekennen. Um den Wandel zu beschleunigen, überreichte der Minister gestern in Uetersen einen Förderbescheid in Höhe von 449577 Euro an Annette Stünke, Geschäftsführerin der Landesvereinigung Ökologischer Landbau Schleswig-Holstein und Hamburg.

Hamburg Genau hier begann einst der Weg zum Weltruhm. Am 17. August 1960 spielten die Beatles ihr erstes Deutschlandkonzert im Club Indra auf St. Pauli, bevor sie in den Starclub wechselten. 61 Jahre später ist dieser Teil der Großen Freiheit ein Sanierungsfall und kann eine Auffrischung gut gebrauchen. Das ist auch den Verantwortlichen der Stadt bewusst. Sie haben im nördlichen Abschnitt der Großen Freiheit mit einer anspruchsvollen Quartiersentwicklung begonnen. Ein Spagat zwischen erhalten und erneuern in einem sensiblen Umfeld. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kiel/Hamburg Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat auch am Donnerstag Beeinträchtigungen im Zugverkehr im Norden verursacht. Der Streik verlief analog zum Mittwoch, wie ein Sprecher der Bahn berichtete. Sowohl der Regionalbetrieb in Schleswig-Holstein als auch der S-Bahn-Betrieb in Hamburg waren stark eingeschränkt. Auf den Freitag blickte die Bahn jedoch optimistisch. Nach dem für 2 Uhr am Freitag angesetzten Ende des Streiks solle zügig zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden.