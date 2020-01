Reise ins Land der Rosenkinder

Mitglieder des Vereins gleichen Namens werden sich im Februar in Sri Lanka über ihre Hilfsprojekte informieren

Klaus Plath

27. Januar 2020, 19:00 Uhr

Uetersen | Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, in wenigen Tagen geht es los: Dieter Kaske, Vorsitzender des Uetersener Vereins Rosenkinder – Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka, und mit ihm elf weitere Vereinsmitglieder brechen zum obligatorischen Jahresbesuch nach Sri Lanka auf. Es ist Kaskes 15. Reise, seit der Tsunami am Zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 die Region in furchtbarer Weise heimgesucht hatte. Es ist eine Reise, die Schönheit und Sehenswürdigkeiten dieser Insel mit den verschiedenen Hilfsprojekten des Vereins für Waisen und arme Kinder verbindet.

Das Engagement des Vereins steigt und steigt, die Bilanz kann sich sehen lassen: Inzwischen werden mehr als 200 Kinder des Inselstaats gefördert. Wie Kaske unserer Zeitung mitgeteilt hat, wird etwa 100 Kindern und Jugendlichen mithilfe einer regelmäßigen finanziellen Unterstützung eine Schulausbildung oder ein Studium ermöglicht. Es sind junge Menschen, denen aufgrund der familiären Situation Bildung ansonsten wohl verwehrt geblieben wäre. Mit Stolz blickt der Verein auf die fast 50 Schüler und Studenten zurück, die inzwischen keine Förderung mehr bedürfen. Auch zehn Hochschulabsolventen haben früher Fördergelder der Rosenkinder erhalten. Diese, informiert Kaske, „dienen der Gesellschaft jetzt als Lehrer oder Ärzte“.



Rosenkinder helfen auch in zwei Kinderheimen





Fast 100 Kinder unterstützt der Uetersener Verein in zwei Kinderheimen. Da ist zum einen das Heim in Balapitiya, das bereits seit mehr als zehn Jahren durch die Finanzierung eines umfangreichen Förderunterrichts unterstützt wird. In diesem Heim leben zurzeit 40 Mädchen im Alter von 6 bis 19 Jahren. Besonders stolz ist Kaske auf vier Mädchen, die gerade die Prüfung zur Mittleren Reife absolviert haben und auf dem besten Weg sind, das Heim mit dem Abitur in der Tasche zu verlassen. Ein neuer Schwerpunkt des Vereins war im vergangenen Jahr die Förderung des Blinden- und Gehörlosen-Kinderheims in Mahawewa.

Sonderspenden, gesammelt auf dem Uetersener Rosenfest und durch ein Benefizkonzert im Herbst mit den Alabama Hot Six, haben ermöglicht, dass die 60 Jungen und Mädchen in diesem Heim seit Herbst 2019 einen pädagogischen Musik- und Tanzunterricht erhalten. Dieses Heim ist eines der Ziele der Uetersener Reisegruppe. Auf dem Plan steht der vom Verein finanzierte Aufbau eines Nutzgartens.

Einerseits sollen die Kinder und Jugendlichen an eine behindertengerechte Beschäftigung herangeführt werden, andererseits soll das Heim durch den gezielten Verkauf von Gemüse regelmäßige Einnahmen erhalten. Ein ehrgeiziges Vorhaben, welches die Rosenkinder in Kooperation mit der Universität in Colombo gestalten werden.

Ein weiterer Höhepunkt der Reise wird der erneute Besuch einer kleinen Dorfschule in Anpakamam, in der Nähe von Kilinochchi, im ehemaligen Bürgerkriegsgebiet sein. Bei einem Besuch vor zwei Jahren hat Kaske die Schule in einem erbärmlichen Zustand vorgefunden. Eine Hilfe für die dringend notwendige Renovierung wurde zugesagt, die erforderlichen Mittel sind zur Verfügung gestellt worden. Die Realisierung soll in Kooperation mit einem dortigen Militärstützpunkt erfolgen.



Unruhen erschweren die Hilfsprojekte





Kaske erläutert, dass alles sehr schwierig ist und immer wieder aufgrund von politischen Unruhen, Anschlägen und Wetter gehemmt wurde − zuletzt durch einen Stillstand aufgrund der Anschläge Ostern 2019. „Wir werden nach unserer Rückkehr natürlich darüber berichten“, sagt Kaske. Der Verein sucht weitere Förderer und Mitglieder. Diese hätten, sagt der Vorsitzende, in Zukunft ebenfalls die Chance, als Teil der Gruppe nach Sri Lanka zu reisen.