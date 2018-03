Kinder- und Jugendpsychiatrie : Regio-Kliniken: Die Klinikschule in Elmshorn hat ein Platzproblem

Die Alternativen sind entweder ein Neubau oder Räume der Paul-Dohrmann-Schule werden gemietet.

von Bernd Amsberg

17. März 2018, 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Es geht um Kinder. Um Kinder, die große Probleme haben. Sie müssen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Regio-Kliniken in Elmshorn betreut werden. Die meisten der jungen Patienten sollen dennoch nicht auf den Schulbesuch verzichten. Deshalb gibt es eine Klinikschule. Die aber hat keine geeigneten eigenen Räume. Die derzeit praktizierte Lösung: Die Kinder lernen in der rund 30 Minuten von der Klinik entfernten Paul-Dohrmann-Schule (PDS). Doch der Mietvertrag von Kreis und Schule läuft aus. Zwei mögliche Optionen hat die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP): Weiter die Räume der PDS mieten oder im Zusammenhang mit der geplanten Rettungswache neue Räume auf dem Klinik-Gelände beziehen. Über Vor- und Nachteile der Optionen und ihre Realisierung informierten sich Vertreter des Pinneberger SPD-Kreisverbands.

Fast 20 Jahre lang KJP

Seit 1999 gibt es die KJP. Die Beschulung fand anfangs in so genannten Multifunktionsräumen statt. Teilweise waren das Arztzimmer. „Das war völlig unzulänglich“, sagt Hannes Birke, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Seit 2014/2015 kann die KJP Räume der Paul-Dohrmann-Schule nutzen. „Das ist aber nur ein Provisorium. Wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Und wir wollen die bestmögliche schulische Versorgung der Kinder mit dem bestmöglichen Schulraumangebot“, machte Birke. deutlich.

Eine Möglichkeit wäre, beim geplanten Bau einer neuen Rettungswache auf dem Klinikgelände im ersten Stock der Gebäudes eine Schule für die KJP mit zu schaffen. Das Problem: Es stünden nach heutiger Planung nur 265 Quadratmeter Fläche für die Schule zur Verfügung. Viel zu wenig, erläuterte der SPD-Politiker. Und eine Sporthalle würde dennoch fehlen. „Deshalb kann das Provisorium Paul-Dohrmann-Schule auch zur Dauerregelung werden“, sagte er.

Denn eine Schule ist für die Kinder unerlässlich, dass machte KJP-Chefärztin Anna Vetter deutlich: „Wir müssen die Kinder wieder in die Schule eingliedern, sie wieder an den Schulalltag hinführen.“ Die PDS biete mit Sporthalle, Pausenhof, Gymnastikhalle und vernünftigen Schulräumen schon gute Voraussetzungen. Im Durchschnitt sind die jungen Patienten mindestens 30 Tage in der Klinik. Und rund 80 Prozent von ihnen haben laut Vetter „schwerwiegende Schulprobleme“.

„Wir müssen binnendifferenzieren und haben sehr heterogene Lerngruppen, dafür brauchen wir Platz“, sagte auch André Krüger, stellvertretender Leiter der PDS und Leiter der Klinikschule. Deshalb seien 500 bis 600 Quadratmeter Fläche nötig. Denn die Schule soll von derzeit 43 künftig Platz für 70 Kinder und Jugendliche haben.

Beide Lösungen akzeptabel

Die KJP-Schule, das machten die Verantwortlichen klar, könnte mit beiden Lösungen leben. Ein 500-Quadratmeter-Neubau im Zusammenhang mit der neuen Rettungswache hätte den Vorteil, dass der lange Schulweg wegfiele. Auf der anderen Seite hätten sie bei der Paul-Dohrmann-Schule alles, was sie benötigten. „Der Raumbedarf ist wichtiger als die Lage“, machte Vetter deutlich.

Wie immer bei derartigen Projekten, spielt das Geld eine wichtige Rolle. Derzeit zahlt der Kreis jährlich 32.000 Euro Miete für die Nutzung der Paul-Dohrmann-Schule. Ein 500-Quadratmeter-Neubau bei der Wache wird laut Birke nach vorsichtigen Schätzungen 2,8 Millionen Euro kosten. Darin seinen aber noch keine Außenanlagen enthalten und es sei – orientiert am Platzbedarf der Schule – nur eine „kleine Lösung“. Zudem ist die Finanzierung offen. Bei einem Neubau hofft der Kreis darauf, dass das Land die Kosten übernimmt.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Beate Raudies versprach, sich dafür in der Politik einzusetzen. Außerdem erwartet der Kreis Pinneberg, dass sich künftig auch andere Landkreise an den Kosten für die Beschulung der Kinder beteiligen. Denn viele der kleinen Patienten kommen aus dem Kreis Steinburg, manche auch aus Segeberg, Dithmarschen und sogar aus Hamburg.

Welche Lösung für die Schule zum Tragen kommen wird, ist derzeit völlig offen. „Bis 2020 läuft der Mietvertrag mit der Paul-Dohrmann–Schule. Wir haben zum Glück keinen großen Zeitdruck“, sagte Birke.