Gebühren : Rat entlastet Familien bei Kita-Platz

Quickborn | Die Erhöhung der Kita-Gebühren ist in Quickborn vom Tisch. Nach dem Sozialausschuss hat jetzt auch die Ratsversammlung einen entsprechenden Vorstoß der Verwaltung mehrheitlich abgelehnt. Dagegen billigten die Fraktionen eine Veränderung der Sozialstaffel zugunsten von Familien mit geringerem Einkommen und eine Erhöhung der Geschwisterermäßigung.

Es sind vor allem SPD, FDP und Grüne, die steigende Gebühren ablehnen. „Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen und müssen deshalb kostenfrei sein“, sagte die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Marion Nagelfeld. Der Sozialdemokrat Karl-Heinz Marrek sieht die Eltern finanziell an der Grenze des Machbaren. „Es sollte unser aller Anliegen sein, die Belastungen für die Eltern zu begrenzen und sie nicht für unser Haushaltsdefizit verantwortlich zu machen.“ Auch FDP-Fraktionschefin Annabell Krämer warb für eine Ablehnung der Gebührenerhöhung. „Wir müssen ein Auge darauf haben, dass die Eltern nicht zu sehr belastet werden“, sagte sie und forderte gleichzeitig, die Qualität der Betreuung weiter zu verbessern.

Kritik kam dagegen von der CDU. Fraktionssprecher Bernd Weiher griff erneut die SPD scharf an. „Ihre Partei hat sich aus der Finanzierung der Kitas zurückgezogen, und Sie würden jetzt am liebsten, dass die Kitas kostenfrei arbeiten. Das wird in Quickborn aber nicht gehen“, sagte er. Gleichzeitig warnte Weiher vor dem steigenden Defizit. Die Stadt müsse mit einem jährlichen Defizit von sechs Millionen Euro aus dem laufenden Betrieb der Kindertagesstätten fertig werden. „Dazu kommt die hohe Kreisumlage. Das sind die beiden Hauptgründe, warum wir keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.“

Die Gebührenerhöhung unter anderem um zwei Euro pro Monat für einen Halbtagsplatz und vier Euro für eine ganztägige Betreuung hätte der Stadt nach ersten Berechnungen 115.000 Euro eingebracht. Auf das Geld verzichtet Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) nur ungern. „Wir müssen dann unter Umständen zu Ausgabenkürzungen kommen“, sagte er. Wenn es um die Finanzausstattung für die Kindertagesstätten gehe, seien die Kommunen derzeit überfordert. „Das Land muss sich wieder stärker engagieren, und ich sehen den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung als ein gutes Signal.“

Dagegen wird die Sozialstaffel um fünf Prozentpunkte abgesenkt. Betroffene Familien zahlen künftig also weniger. Die Geschwisterermäßigung für das zweite Kind steigt von 30 auf 50 Prozent und für das dritte Kind von 60 auf 100 Prozent.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 29.Jun.2017 | 12:00 Uhr