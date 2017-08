Familientag 2017 : Randale und The Moneybrothers: Sie rocken die Feuerwehrzentrale

vergrößern 1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Pinneberg | Die Erfolgsband Randale und die Elmshorner The Moneybrothers treten am Sonntag, 10. September, beim Familientag vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, Kreisjugendring Pinneberg und A. Beig-Verlag auf. Im Gespräch mit shz.de berichten sie, was ihre Musik ausmacht, wie es ihnen gelingt, Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern und was das Publikum erwartet.

Was macht Euch als Band und Eure Musik aus?

Jochen Vahle (Randale): Wir sind eine klassiche Rockband in der Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Das klingt ein bisschen so als würden Die Ärzte gemeinsam mit den Ramones und Iggy Pop Kindermusik machen. Das ist nicht niedlich oder weichgespült, sondern frisch, lebendig und genau so rockig wie ein Familienkonzert sein darf. Rock und Punk, Reggae und Ska, Indiepop und auch eine Prise Folk.

Alex (The Moneybrothers): Kurz gesagt: Der Spaß! Den wir aus dem Proberaum direkt mit auf die Bühne nehmen. Wir wollen authentisch sein und es gefällt uns sehr, mit dem Publikum zu interagieren – nicht umsonst werden wir häufig auch als ,,Mitmach“-Band bezeichnet. Außerdem covern wir die Songs nicht nur eins zu eins runter, sondern arrangieren jeden Song zu einem ,,eigenem“ Stück um. So wird aus einer Ballade eine Rocknummer oder aus einer Rocknummer eben mal eine Ballade.

Wie unterscheiden sich die Auftritte bei Familienfesten und Auftritte vor einem altersmäßig homogeneren Publikum? Wie schafft Ihr es, Jung und Alt gleichzeitig zu unterhalten?

Randale: Das funktioniert so wie bei einem guten Disney- oder Pixarfilm. Wir setzen von vornherein auf ein Programm für die ganze Familie, Musik, die allen Spaß macht, und dazu Texte und Witze, die einen als Erwachsenen nicht intellektuell beleidigen und trotzdem kindgerecht sind. Letztendlich geht es darum, ein gutes Unterhaltungsprogramm zu machen, das alle mit ins Boot holt. Ist nicht immer einfach, funktioniert aber ganz gut.

The Moneybrothers: Natürlich in erster Linie in Anzahl und Lautstärke. Beides hat jedoch seinen Reiz: Bei großen Stadtfesten wie zum Beispiel der Kieler Woche ist sicherlich ein wenig mehr Adrenalin im Spiel. Bei kleinen Privatfeiern ist es jedoch oft intimer – man kommt ins Gespräch und häufig entsteht die eine oder andere Freundschaft. Unser Set ist umfangreich: Ob Oldie oder aktuelle Popnummer aus dem Radio – wir freuen uns, wenn für jeden etwas dabei ist.

Hintergrund: Der Familientag 2017 Der Familientag wird vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, dem Kreisjugendring Pinneberg und dem A. Beig-Verlag, am Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch, Alte Bundesstraße 10, ausgerichtet. Unterstützung erhalten sie von ihrem Gold-Partner, den Stadtwerken Barmstedt, ihren Silber-Partnern, der Volksbank Pinneberg-Elmshorn und Edeka Appel, sowie ihren Bronze-Partnern, Köllnflocken und dm. Der Eintritt ist kostenlos. Parkplätze sind ausgeschildert, Shuttle-Busse zum Event-Areal stehen von diesen aus zur Verfügung. Der Erlös des Familientags kommt der Jugendarbeit bei den Freiwilligen Feuerwehren und beim Kreisjugendring zugute. pt

Was für Stücke werdet Ihr spielen?

Randale: In unserem aktuellen Programm „1000 Farben bunt“ spielen wir Songs von unseren letzen drei CDs. Da gibt es viel „Randale Rock’n’Roll“, einen Besuch vom „Punkpanda Peter“, aber auch Songs von der neuen CD „Randale im Krankenhaus“ mit Mutmachliedern für kleine Patienten.

The Moneybrothers: Auf der Setliste stehen unter anderem „Summer of 69“ von Bryan Adams, „Flash mich“ von Mark Forster und „Lass uns“ von Revolverheld.

Am Sonntag, 10. September, wird gleich doppelt Geburtstag gefeiert: Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg feiert sein 125-jähriges Bestehen und der Kreisjugendring Pinneberg seinen 70. Geburtstag. Als dritter Veranstalter ist der Pinneberger A. Beig-Verlag dabei. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10, wird es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Konzerte auf mehreren Bühnen, viele Imbissstände und jede Menge Spiel- und Spaßaktionen geben. Alle Infos finden Sie hier.

von Cindy Ahrens

erstellt am 16.Aug.2017 | 10:00 Uhr