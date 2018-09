Region Pinneberg in Kürze : +++ Randale in Barmstedt +++Trubel beim Halstenbeker Herbstfest +++ 450 Sportler beim Stadtwerkelauf +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

17. September 2018, 06:00 Uhr

Wedel Bunt, interessant, spannend, voller Musik und Gelächter, Begrüßungen, Gesprächen und den leckeren Speisen aus aller Welt – das war das Bunte Dinner auf dem Wedeler Rathausmarkt. So begrüßten die Zweite stellvertretende Stadtpräsidentin Aysen Ciker (Grüne) und Pastorin Susanne Huchzermeier-Bock alle Gäste, die im Laufe des Nachmittags immer mehr wurden, da auch viele Vorübergehende stehen und dann auch da blieben. „Vielfalt verbindet“ ist das Motto, unter dem zum elften Mal die Interkulturellen Wochen, zum vierten Mal das Bunte Dinner in Wedel stattfinden, so Ciker.

Appen „Solange es Vereine wie den Glücksgriff gibt und geben muss, haben wir unser wichtigstes Ziel, die soziale Gerechtigkeit, noch nicht erreicht“, sagte Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo), gestern im Appener Bürgerhaus. Als Laudator würdigte der die Arbeit des Schenefelder Vereins „Glücksgriff“ und zeichnete deren Chefin und Initiatoren Ingrid Pöhland mit dem Walter-Damm-Preis, dem Preis für soziale Initiativen, aus.

Pinneberg Der Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr, das erste Pinneberger Food Truck Weekend und der verkaufsoffene Sonntag lockten gestern Tausende Besucher in die Pinneberger Innenstadt.

Halstenbek Die Kaufleute im Halstenbeker Wirtschaftskreis haben ein Herbstfest auf die Beine gestellt. Der Mix aus Fahrgeschäften, Spielbuden und Imbissbetrieben kam gut an. Während des ganzen Tages konnten so die zahlreichen Aktivitäten wie die Hüpfburg, Bungee Trampolin (Riesenandrang), die Mitmach-Fahrradwerkstatt von Pirate, Kinderschminken, Stockbrot am Lagerfeuer und Kreativangebote von den Pfadfindern sowie die beliebte Blumentombola vom Blumenhof Pein und der Mitmach-Zirkus vom Theater Liebreiz aus Lübeck wie geplant stattfinden. Am Ende konnten alle Beteiligten sehr zufrieden sein.

Elmshorn Vom Pazifik bis in die Anden, durch die trockenste Wüste bis zu den Steppen der Hochebene Altipano durchquert Dr. Andreas Mieth in seiner Vortragsreise die verschiedensten Lebensräume und stellt sie mit Erklärungen und Bildern vor. Dabei geht er auf die vielen natürlichen Ökosysteme ein und wie der Mensch unter diesen extremen Bedingungen seit Jahrhunderten wirtschaftet. Am Dienstag, 25. September, eröffnet die Sektion Elmshorn der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft (SHUG) ihre 32.Vortragssaison mit Mieths Vortrag „Von der Atacama zu den Anden – Natur und Landschaft im Großen Norden Chiles“.

Tornesch Der 13. Stadtwerkelauf hat gestern 450 Sportler nach Tornesch gelockt. Insbesondere das Feld der kleinen Teilnehmer, die im Kinder- oder Bambinilauf antraten, beeindruckte. In der Königsdisziplin, dem Zehn-Kilometer-Lauf, gewann Jan Boysen, der zuvor bereits den zweiten Platz auf der fünf Kilometer-Strecke erreicht hatte.

Barmstadt Jugendliche und Alkohol: Diese Kombination sorgte am vergangenen Wochenende in Barmstedt gleich zweimal für Stress. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Sonnabend um kurz nach Mitternacht auf dem Schulhof in der Straße Hedderbrook im Zuge einer Kontrolle vier Jugendliche aus Barmstedt, Bevern und Tornesch angetroffen. Alter: 15 und 16 Jahre. Sie hatten es sich mit Picknicktischen auf dem Schulhof gemütlich gemacht und konsumierten Alkohol und zwar harten Alkohol. Die Polizei registrierte Whiskey und Wodka. Der Alkohol wurde sichergestellt und die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es zu einem Vorfall hinter dem Humburghaus in Barmstedt. Vermutlich alkoholisierte Jugendliche lärmten und randalierten. Laut Polizeiangaben liefen sie über ein geparktes Auto und legten auf dem Dach Exkremente ab. Die Polizei hat vor Ort DNA-Spuren gesichert.

Schenefeld Malerei, Collage, Fotografie, Plastik, Installation – die neue Werkschau des Kunstkreis Schenefeld zeigt Arbeiten in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Genau diese Vielfalt sei das Besondere, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Gerda Freytag-Permien. Am vergangenen Freitag eröffnete sie gemeinsam mit ihrer Vorsitzenden Ursula Wientapper die Ausstellung, die im Rahmen des Kreiskulturwochenendes 2018 startete.

Hamburg Immer mehr Hamburger zahlen für ihre vierbeinigen Lieblinge Hundesteuer. In diesem Jahr waren es 50194 Hundehalter, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Thering mitteilte. 2012 hatten nur 44119 Hamburger Hundesteuer gezahlt, seitdem gibt es einen kontinuierlichen Anstieg. Hamburger Herrchen und Frauchen mussten für ihre Lieblinge im vergangenen Jahr fast vier Millionen Euro an Steuern entrichten.

Schleswig-Holstein Die Zahl der Kinder, die aufgrund mangelnder Leistungen nach Klasse sechs vom Gymnasium in die Gemeinschaftsschule wechseln müssen, nimmt zu. „Das ist inzwischen ein massives Problem“, bestätigt Pinnebergs Schulrat Dirk Janssen. Das Kieler Bildungsministerium meldetet für das Schuljahr 2017 insgesamt 1346 Schrägversetzungen vom Gymnasium auf eine Gemeinschaftsschule. Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent binnen fünf Jahren – 2013 waren es 800.