Kreis Pinneberg in Kürze : Räube in Barmstedt und Pinneberg Teil einer Serie?++KZ-Überlebender sagt aus++Rausgeworfene Speeldeeler setzen Ultimatum

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 25. Oktober wichtig ist.

Pinneberg/ Barmstedt Zwei Tankstellen wurden am Sonnabend (23. Oktober) in Pinneberg und Barmstedt überfallen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich um Serientäter handelt und die Überfälle in Zusammenhang mit zwei Überfällen in Tangstedt am Donnerstag (21. Oktober) und Kayhude am Sonntag (17. Oktober) stehen. Jeweils soll ein weißer VW als Fluchtw...

