Rätsel um feuchte Straße

vergrößern 1 von 2 Foto: Vogel 1 von 2

von Dietmar Vogel

erstellt am 02.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Es ist ein rätselhaftes Phänomen, das seit Wochen nicht nur die Halstenbeker umtreibt. An der Dockenhudender Chaussee/ Ecke Bahnhofstraße in Richtung Ortskern bildet sich Tag und Nacht – egal, welche Witterung vorherrscht – ein feuchter Streifen entlang des Bürgersteigs. Die Lache breitet sich flächig auf der Straße aus. Eine bedenkliche Situation: Denn Herbstlaub könnte zur Grundlage von gefährlichen Rutschpartien werden.

Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) kennt des Rätsels Lösung: „Das Problem ist erkannt. Die Drainage für die Untergrund-Entwässerung muss grundlegend erneuert werden.“ Der Verwaltungschef forciert die umfängliche Sanierungsmaßnahme und kündigte gestern Abend an, dass für den Haushalt 2018 Mittel eingeplant werden. Ein Jahr später soll die Reparatur im Untergrund umgesetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehr als eine Million Euro.

Von Rüden erklärte die Problematik. In den vergangenen Wochen hätten diverse Experten die Köpfe zusammengesteckt, um der Problematik an der Landesstraße 104 Herr zu werden. Am Planungstisch hätten Vertreter des Landesbetriebs Verkehr (LBV) sowie des Kreises – zuständig für die Oberfläche, der Gemeinde Halstenbek und der Gemeindewerke – verantwortlich für den Untergrund beziehungsweise der Regenentwässerung, sowie der Polizei als Behörde für Sicherheit gesessen. Viele Zuständigkeiten, die koordiniert werden müssten, begründete von Rüden die langwierige und sorgfältige Vorbereitung.

Da der Winter naht, sind laut von Rüden besonders die Mitarbeiter des Bauhofs in der Pflicht. Die dürften bei frostigen Temperaturen den Straßenstreifen fest auf ihrer winterlichen Tour haben. Sie sind laut Bürgermeister angehalten, dort nahezu täglich zu streuen.