Radwege sollen verbessert werden

SPD reicht im Tornescher Umweltausschuss Eckpunkte-Papier ein / Verwaltung soll Teilnahme an Bundeswettbewerb vorbereiten

von Sylvia Kaufmann

10. April 2018, 16:00 Uhr

Mit ihrem Antrag, dass die Verwaltung ein Fachbüro beauftragen soll, das ein Konzept zur Verbesserung des Tornescher Radwegenetzes erstellt, kamen die Sozialdemokraten im Tornescher Umweltausschuss nicht durch. Denn die Eckpunkte, die SPD-Politiker Artur Rieck vorgestellt hatte, reichten CDU und FDP als Konzept vollkommen aus.

Und doch haben die Umweltpolitiker einstimmig einen Beschluss auf den Weg gebracht, der das Radwegenetz in Tornesch verbessern soll und die Chance für Fördermittel beinhaltet. Denn Rainer Lutz, Fachdienstleiter Umwelt, informierte über Möglichkeiten, sich an einem Bundeswettbewerb, in dessen Mittelpunkt die Entwicklung von Radwegenetzen steht, zu beteiligen. „Im ersten Schritt müsste eine Projektskizze für ein Radwegenetz eingereicht werden. Uns liegt die Strecke von Uetersen über Tornesch Bahnhof bis in das Gewerbegebiet Oha am Herzen. Es gibt bereits ein Angebot einer Planungsgemeinschaft aus Hannover, so eine Projektskizze anzufertigen“, teilte Lutz mit. 20 000 Euro stehen im Haushalt als mögliche Planungskosten zur Verfügung, um das Radwegenetz zu verbessern. Die Politiker forderten die Verwaltung auf, anhand der von der SPD erarbeiteten Eckpunkte ein Konzept zur Verbesserung des Radwegenetzes zu erstellen sowie eine Projektskizze und Anträge auf Zuwendungsmittel für Radverkehrsmaßnahmen zu stellen. In dieser ersten Stufe würden etwa 8000 Euro aus dem Radwegenetz-Topf gebraucht. Fraktionsübergreifend machten die Umweltpolitiker deutlich, dass für sie der Radverkehr in Tornesch höchste Priorität hat. „Es fehlten bislang Handlungsvorschläge, denn das Bauamt hatte keine Kapazitäten dafür frei. Deshalb haben wir von der SPD Eckpunkte zusammengetragen, die Grundlage für ein extern erarbeitetes Konzept bilden sollten“, sagte Rieck.

Als Eckpunkte hatte die SPD die Entspannung der Verkehrssituation im Ortskern und im Bahnhofsumfeld sowie die Verbesserung der Sicherheit auf den Schulwegen formuliert. Die Wege im Außenbereich und die Einbindung des Tornescher Radwegenetzes in überregionale Fahrradwege, sollen ebenfalls verbessert werden. „Damit steht doch ein Konzept. Warum sollten wir 20 000 Euro für ein Gutachten ausgeben?“, fragte Martina Helk (FDP). Und Friedrich Meyer-Hildebrand (CDU) betonte: „Wir sind uns doch alle einig, dass beim Thema Radverkehr etwas gemacht werden muss, haben genügend Sachverstand. Man muss kein weiteres Gutachten haben.“

Sein Parteikollege Henry Braun warf der SPD Populismus vor. „Jetzt im Wahlkampf greifen Sie das Thema Radwege auf. In den vergangenen fünf Jahren ist dazu nichts passiert.“ Steffen Kretschmer (SPD) konterte: „Von der CDU sind keine Anträge zu den Radwegen gekommen. Wir wussten doch alle, dass die Verwaltung keine Kapazitäten frei hatte, sich um die Radwege zu kümmern.“