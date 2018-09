Radtour zu den Apfelbäumen

von René Erdbrügger

27. September 2018, 12:25 Uhr

Die Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland und die Naturfreunde Pinneberg bieten in ihrer Veranstaltungsreihe „Kulturlandschaft erleben“ eine „Rad-Rundtour Pinneberger Baumschulland“ an. Diese beginnt am Freitag, 5. Oktober, um 14 Uhr am Bahnhof Pinneberg und endet dort um zirka 18 Uhr. Von dort aus geht es über verschiedene Baumschulen zum Wollnysee, mit dem Ziel, die von den Naturfreunden gespendeten Apfelbäume zu besichtigen. Es wird eine Strecke von 33 Kilometern abgefahren und für unterwegs ist Eigenverpflegung vorgesehen. Die Tour ist kostenlos. Anmeldung bis Mittwoch, 3. Oktober, unter Telefon (0 41 01)20 73 83 oder per E-mail an holger.harenberg@googlemail.com