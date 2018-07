Radtour durch das Alte Land

von René Erdbrügger

23. Juli 2018, 12:11 Uhr

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Pinneberg radelt am Sonntag, 29. Juli, durch das Alte Land. „Wir rollen bergab an die Elbe, setzen mit der Fähre über zum Rüschpark. Dort machen wir Picknick mit traumhaftem Blick auf die Elbe. Weiter geht’s durch das Alte Land in die Fischbeker Heide“, beschreibt Heinz Förster vom ADFC die Route. Durch das idyllische Fischbektal geht es dann auf den höchsten Punkt der Fahrt mit 126 Metern und dann in Richtung Fliegenberg. Ein langer, dunkler Tunnel führt die Teilnehmer unter dem Maschener Rangierbahnhof hindurch. Ziel ist S-Bahnhof Veddel. Von dort geht es zurück mit der

S-Bahn. Start ist um

9.30 Uhr vor der Drostei. Tourleitung ist Guido

Bartels. Wer noch Fragen

hat, kann ihn unter Telefon (0151) 25 82 26 03 kontaktieren.