von René Erdbrügger

04. April 2018, 13:36 Uhr

Der Radlertreff der Ortsgruppe Pinneberg und Umgebung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs findet am Dienstag, 10. April, ab

19 Uhr im VfL-Heim, Fahltskamp 53 in Pinneberg , statt. Zu diesem Radlertreff sind alle am Fahrrad, Verkehr und an Touren Interessierten eingeladen. Anregungen werden besprochen.